目標百貨季報 優於預期

目標百貨（Target）28日公布財報與財測，儘管經濟放緩，該公司的財測不如預期，但上季營收與獲利均優於預測。分析師指出，目標百貨上季的銷售額意外攀升，主因許多消費者前往門市搶購折扣商品。

目標百貨公布，截至1月28日止的會計年度第4季，該公司淨利為8.76億美元，每股盈餘（EPS）1.89美元，高於市場預估的1.4美元。上季的銷售額小幅成長1.2%，至309.8億美元，高於華爾街預期的306.7億美元。目標百貨的同店銷售額也成長0.7%，分析師原本預期公司上季的同店銷售額下滑1.6%。

目標百貨表示，由於零售環境極具挑戰，預計本季每股盈餘將在1.5~1.9美元之間，低於市場預估的2.15美元；本會計年度的每股盈餘估為7.75~8.75美元，低於分析師預測的9.18美元。

美國消費者物價持續攀升，讓零售業高管日益擔心聯準會（Fed）將進一步升息，推升借貸成本，致使經濟在今年下半年降溫。受經濟不確定性影響，目標百貨與沃爾瑪、家得寶等美國同業均對今年的展望持審慎立場，今年財報指引也較為保守。