Zoom報喜 今年獲利樂觀

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

視訊會議平台Zoom公布，去年度第4季財報優於分析師預期，並表示將在自家產品使用更多人工智慧（AI），也樂觀看待今年的獲利展望。

Zoom在美股27日盤後發布聲明說，截至1月31日的上季調整後每股盈餘（EPS）為1.22美元，優於市場預估的0.81美元；上季營收11.2億美元，也高於市場預估值11億美元。28日早盤股價一度漲近5%。但Zoom上季營收僅比去年同期增加4%，遠不如2020年和2021年營收勁增三倍的盛況。當時消費者和企業在疫情期間大舉使用Zoom。

Zoom執行長袁征表示，本季依然面臨去年度稍早遇到的問題，例如企業主管會慎重考慮後才同意付費使用Zoom。財務長史提克柏格在法說會中表示，部分機構為了擴大縮減支出，已減少購買Zoom的服務方案。

Zoom預估，今年成長將持續放緩，年營收估介於44.35億至44.55億美元，意味成長率約1.1%；分析師預估年營收為46億美元。不過，Zoom估今年調整後EPS介於4.11到4.18美元，優於市場平均預估值3.66美元。

展望本季，Zoom預估調整後EPS為0.96~0.98美元，營收估介於10.8至10.85億美元；分析師預估調整後EPS為0.84美元、營收11.1億美元。

疫情 成長率 美股

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