歐亞重返辦公室 美維持遠距

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
相較於歐洲與亞洲，美國人更願意接受遠距工作、不想頻繁返回公司上班。（美聯社）
相較於歐洲與亞洲，美國人更願意接受遠距工作、不想頻繁返回公司上班。（美聯社）

在全球邁入後新冠疫情時期之際，對於企業員工是否重返公司上班出現了兩種截然不同的景況，美國的辦公室仍有半數空蕩一片，相形之下，歐洲和亞洲的工作場所又開始人聲鼎沸。

華爾街日報報導，相較於歐洲與亞洲，美國人更願意接受遠距工作、不想頻繁返回公司上班。

根據在全球管理46億平方呎地產的物業服務公司仲量聯行（JLL），美國辦公室的入住率為疫情前水準的40%至60%；相較下，歐洲和中東的比率則已達70%至90%。

仲量聯行表示，在亞洲，重返辦公室更為普遍，比率從80%到110%不等—這意味著在某些城市裡，如今在辦公室工作的人數甚至比疫情爆發前還多。

職場顧問說，房子的空間變大、通勤時間拉長，以及勞動力市場更緊俏，這些因素有助於解釋為什麼美國人在辦公室的時間比歐洲人和亞洲人少。此外，美國城市共享辦公室入住率也比歐亞低，截至2022年第4季，WeWork在紐約的辦公桌有72%已出租，在巴黎有80%、倫敦81%，新加坡則是82%。

這種重返辦公室習慣的差異，除了使外國的辦公室房東比美國更加受惠外，還直接影響大都會地區從疫情經濟衝擊中復甦的速度。歐洲和亞洲的城市復甦情況相對較佳，而空蕩的辦公大樓和大幅減少的通勤族，破壞了紐約和舊金山等美國城市的復甦，當地的餐館、商店和其他依賴上班族作為主要客戶的企業，都受到拖累。

報導還指出，員工不用返回公司上班已使等許多美國城市的辦公大樓價值下降，可能影響到依賴財產稅的城市預算。大眾運輸的客流量銳減也為公共交通當局的財政帶來壓力。

美國 疫情

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