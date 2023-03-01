馬斯克重奪全球首富寶座

特斯拉執行長馬斯克去年12月摔下全球首富寶座，輸給法國富豪、全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）。他在第二名的位子待了兩個月後，27日（周一）因為特斯拉股價大漲，奪回首富頭銜。

去年因馬斯克收購推特問題重重，加上科技市場普遍低迷，導致特斯拉股價急跌，但這家電動車製造商今年來飆漲近70%，馬斯克個人財富因此迅速回升。隨著美國經濟展現強韌跡象且聯準會放慢升息步伐，投資人紛紛押注風險較高的成長股。特斯拉在調低多款車型的售價後，受益於市場對其電動車的需求成長。

特斯拉3月1日將舉行投資人日活動，在此前夕特斯拉股價27日勁揚5.46%，收207.63美元，根據彭博億萬富豪指數，馬斯克個人淨值因此增至1,871億美元，超過了擁有1,853億美元的阿諾特。LVMH集團股價今年來僅漲16%。

現年51歲的馬斯克於2021年1月身價突破2,000億美元，是繼貝佐斯之後的第二人，但馬斯克也改寫了歷來個人損失財富最多的紀錄。2022年底時，他的淨資產從2021年11月的巔峰約3,400億美元驟降到1,370億美元，是有史以來第一個財富縮水逾2,000億美元的人。

另外，科技新聞網站The Information報導，知情人士透露，馬斯克近幾周忙著延攬最近離開Alphabet旗下DeepMind AI的研究員巴柏許金（Igor Babuschkin），洽談成立實驗室，開發OpenAI聊天機器人ChatGPT替代品的事宜。

其實OpenAI是馬斯克和奧特曼在2015年共同創立，但馬斯克於2018年離開董事會，逐漸淡出這家新創公司。

在文字生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，他最近也討論到這個聊天機器人，形容其「優秀到令人驚駭」，但他最近也持續批評OpenAI設置圍欄以避免ChatGPT生成可能冒犯用戶的內容，還暗示OpenAI的技術是「訓練AI覺醒」的範例，暗示他想打造的ChatGPT對手，對爭議話題的限制會比較少。