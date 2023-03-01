海運業押寶陸需求反彈
全球閒置貨櫃船數量，已接近新冠疫情初期閒置運力飆升以來的最高水準，由此可更加印證全球貿易放緩。但由這些空船所在的位置，可洞悉海運業對反彈的押注：有許多聚在中國大陸附近等待新的出口流量。
海運諮詢機構德魯里（Drewry）的貨櫃研究資深經理亨尼說：「靠近主要出口中心，在隨時可以出發的位置是合情合理的事。」
在經濟成長放緩和通貨膨脹上升的影響下，消費者需求放緩。根據德魯里的資料，2月全球約有4.1%的貨櫃船隊處於閒置狀態，運能相當於106.7萬個20呎貨櫃。這是一年前的兩倍，接近12月的107萬個貨櫃，閒置運能為2020年8月暫停服務以來最多。
根據彭博航運數據，很大一部分空船聚在中國大陸附近，其他則在靠近主要貿易路線、新加坡零散裝貨樞紐附近的印尼和馬來西亞。
海事數據供應商Shipfix亞洲區負責人安德森表示，船東會將空船安置在預計需求反彈最快的區域。
將船停泊在中國大陸也比停泊在港口費較高的新加坡附近更便宜。
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