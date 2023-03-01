金價寫近20月最大跌幅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

市場對美國聯準會（Fed）將不得不進一步升息的預期，在一系列樂觀經濟數據出爐之後獲得動力，也助美元在過去一個月大放異彩。DXY美元指數28日早盤持平於104.6，但2月仍料將上漲超過2%，將是去年9月以來的首見月線收紅。不過國際金價將寫20個月來最大單月跌幅，銅和鋁月線則邁向2022年中以來最遜表現。

路透報導，澳洲國民銀行外匯策略主管阿崔爾表示，美元近期這波反彈完全合理，因為2月公布的1月數據表現普遍強勁，以及市場對聯準會的預期重新調整。現在市場預計聯邦資金利率在9月將達到略高於5.4%的峰值，而本月初預期的峰值僅為4.70%左右。

阿崔爾也說：「我認為我們正從一個主要數據轉換到另一個...美元的下一步走勢，實際上要看2月數據在3月開始發揮的作用。」

金價在2月稍早一度站上2022年4月以來最高點1,950.5美元，但美元走強使黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。現貨金2月28日盤中下跌0.3%，報每英兩1,811.5美元；紐約黃金期貨在2月最後一天一度下滑0.5%至1,814.6美元。

2月黃金累計跌約6%，邁向20個月來最大單月跌幅。其他貴金屬如白銀將寫2020年9月以來最大單月跌幅；鉑金和鈀金月線也將收黑。

金價 聯準會 美國

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