美企買庫藏 狂砸1兆美元

今年來支撐美股的主要力道之一，就是上市公司積極買回庫藏股。據標普道瓊指數預測，今年標普500大企業在年內買回庫藏股的總額首度達到1兆美元。

華爾街日報報導，高盛集團分析指出，買回授權正快速增加；截至2月17日，標普500及羅素3000指數成分股的授權總額已逾2,200億美元，創同期新高。

已宣布的最大買回授權案，包括雪佛龍（Chevron）買回750億美元，是1月宣布的庫藏股計畫中規模最大的，且占當月總額超過五成。META買回400億美元，高盛也買回300億美元。

雪佛龍在2月最後一天又宣布加碼實施庫藏股，預定從今年第2季起把年度買回規模提高到175億美元，高於先前宣布的150億美元。雪佛龍高調買回庫藏股曾引來批評，白宮呼籲獲利甚豐的石油公司把錢用來提高生產，而非犒賞股東。為勸阻企業買股，美國今年對買回庫藏股開徵1%的稅。

今年來標普指數漲幅縮小到3.7%，主因最近經濟數據超強，使一些投資人調高對利率頂峰的預期水位。

儘管買回計畫通常需要數年才能完成，但這被認為是公司經營階層對未來的信任投票；尤其是當前信用緊縮對股市加重壓力之際，買回計畫的確對個股及大盤提供支撐。政府不會對買回庫藏股課稅，而是等到庫藏股被賣出並獲利時，才會被課所得稅，與增發股利不同。美國銀行（BofA）指出，今年來客戶買進庫藏股的淨額約135億美元，與去年同期的新高水準相當；不過避險基金、機構投資人的個別投資人淨賣出約90億美元。

企業買回庫藏股的同時，將使在外流通股票減少，有助於提高每股盈餘（EPS）。由於企業獲利率遭到壓縮，因此一些投資人預料企業將持續買回庫藏股，以維持EPS成長。上市公司也能夠隨著股市及經濟的波動，調整買回的數量。

依據標普500大企業去年第4季的財報顯示，買回金額共為1,890億美元，比上年同期減少18%。一些投資人及分析師認為這是好消息，因為這將使企業今年買回更多。