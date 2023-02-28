英國企業威脅撤出 傳蘇納克3月發布半導體產業戰略

據外媒報導，備受外界關注的英國政府半導體產業戰略，據稱將由首相蘇納克（Rishi Sunak）於今年3月正式發布。

此前，由於英國在半導體產業戰略編制上進度落後於美國、歐盟，外界批評聲音不斷，另有報導稱，預算僅為數十億英鎊的英國半導體戰略，曾一度被財政部以過於昂貴為由否決。相比之下，歐盟和美國批准的晶片法案預算高達數百億美元。

隨著蘇納克改組商業、科學和技術部，相關產業管理職責已轉移至新成立的科學、創新和技術部，與此同時，行業對漫長等待的挫敗感已經在一系列聲明中浮出水面，威脅要將英國企業遷出該國，除非提供補貼支持，如Pragmatic CEO告訴英國政府：支持我們，否則離開。行業機構和下議院委員會也曾就延遲發布向英國政府提出公開抗議信。