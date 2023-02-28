AirPods製造商：蘋果供應商將產能移出中國的速度將快於預期

蘋果公司最重要的合作夥伴之一表示，蘋果的中國供應商將產能轉移出中國的速度可能遠遠快於許多觀察人士的預期，以先發制人，避免中美緊張關係不斷升級。

據彭博社報導，AirPods的製造商歌爾是眾多在中國本土以外開拓市場的公司之一，該公司負責越南業務的副董事長Kazuyoshi Yoshinaga在接受採訪時指出，公司將在越南投資2.8億美元新建一家工廠，同時考慮在印度擴張。

Kazuyoshi透露，「從上個月開始，幾乎每天都有很多客戶來拜訪我們，主要討論話題是歌爾什麼時候可以搬出中國。我們幾乎每個月都會收到客戶的詢問，關於公司有沒有擴張到印度的計畫。如果客戶決定在印度建立生產線，我們可能不得不認真考慮這件事。目前公司正專注於發展越南的生產設施。」

據悉，越南是歌爾在中國以外的唯一生產基地，歌爾預計，三年內越南的收入將佔其全球收入的一半以上，高於目前的三分之一。

該報導指出，蘋果最重要的供應商中，十分之九可能正準備向印度等國大規模搬遷。印度正在提供激勵措施以推動總理莫迪的「印度製造」計畫。彭博智庫估計，將蘋果10%的產能移出中國可能需要8年時間。而Kazuyoshi認為產能轉移的節奏要比預期快得多。

最後，Kazuyoshi表示，「許多美國公司不顧成本正計畫將生產轉移到印度，Jabil（捷普）等其他公司也在考慮進入印度。但總體而言，資本將持續從中國向外流動。」