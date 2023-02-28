有Tiffany還不夠？ LVMH據傳想買卡地亞或其母公司

各種傳聞指出，擁有路易威登（LV）和蒂芙尼（Tiffany）的法國精品巨頭LVMH，正在考慮收購其競爭對手歷峰集團（Richemont），或至少將歷峰旗下的高級珠寶事業卡地亞（Cartier）納入其品牌組合。

瑞士報紙Finanz und Wirtschaft報導，最先透露此消息的人士說，LVMH的掌門人阿諾特（Bernard Arnault）正在考慮收購卡地亞，以便在蒂芙尼和寶格麗（Bulgari）之外進一步壯大該集團的珠寶品牌陣容。

報導並指出，據傳LVMH想要收購歷峰，若未能成功，將尋求從歷峰集團手中買下卡地亞。消息人士表示，擁有卡地亞控股權的魯伯特（Johann Rupert）反對出售卡地亞。

報導說，收購卡地亞將有助於LVMH擴充其珠寶投資組合，以追趕上該集團在皮件和手提包方面的主導地位。

瑞士精品集團歷峰的品牌組合包括卡地亞、萬寶龍（Montblanc）、伯爵（Piaget）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。 該集團去年將虧損的線上時尚零售商Yoox Net-a-Porter的控股權，賣給競爭對手Farfetch和中東投資公司 Symphony Global。

據彭博資訊報導，LVMH的市值超過4,242億美元，因此有本錢可以收購歷峰集團，「假設以溢價30%收購歷峰集團，將耗資約1,160億美元」。

歷峰最近一季在中國大陸的銷售額下降了近四分之一，原因是光臨店面的顧客減少，加上人手不足導致其精品店暫時關閉並縮短營業時間。

相形之下，全球最大精品集團LVMH在去年第4季的銷售額達到246.5億美元，成長9%，原因是歐洲和美國的購物者在關鍵的假期購物季大舉採購。