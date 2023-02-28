施壓放寬環境審查 美遊說團體：否則半導體供應鏈將拱手讓給中國

據POLITICO報導，隨著美國準備向晶片製造商發放390億美元的聯邦補貼，晶片遊說團體正在向拜登政府施壓，要求其放寬環境審查要求，否則就有可能將半導體供應鏈拱手讓給中國。

美國半導體產業協會（SIA）正在敦促商務部將新的製造項目排除在一項重要的環境法之外，同時行業遊說者擔心該法律的審查要求可能會延遲國內晶片生產多年。

SIA在一份文件中警告說，未能為晶片製造商提供豁免可能「導致晶片與科學法案資金的支付出現重大延誤，並導致設施建設和運營的延誤。」它敦促商務部利用其行政權力「最大程度地簡化和加快審查」。

在另一份文件中，美國最大的遊說團體美國商會也敦促拜登政府為新的晶片項目提供豁免審查程序。商會強調了「半導體在經濟和國家安全中發揮的重要戰略作用」，並警告說，NEPA（國家環境政策法）審查可能導致一些項目「需要長達7年的時間才能獲得批準」。

眾議院能源和商務主席Cathy McMorris Rodgers警告稱，如果新項目「因美國繁重的監管和許可環境而陷入困境並被推遲」，美國將無法在晶片和其他技術的鬥爭中擊敗中國。她表示，這個問題「應該在國會花費數百億美元」用於晶片補貼之前得到解決。