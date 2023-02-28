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對陸晶片制裁致三星業績惡化 韓半導體製造商再對美新策感到擔憂

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三星電子。圖／路透
三星電子。圖／路透

據Business Korea報導，由於美國對中國的制裁和COVID-19的影響，2022年三星電子在華子公司的經營業績大幅惡化。更糟糕的是，美國政府最近宣布將設置技術限制，以防止韓國半導體公司在其在中國的工廠生產高度先進的半導體。

根據三星電子的審計報告，在中國銷售半導體和顯示器的上海三星半導體（SSS）2022年銷售額為213,706億韓元，較上年的323,261億韓元減少近10萬億韓元。三星在西安的另一家子公司三星中國半導體（SCS）主要生產NAND閃存，2022年淨利潤為6338億韓元，較2021年的1.7088萬億韓元下降三分之一。

在這種情況下，美國政府表明有意限制中國半導體工廠的技術升級，使韓國半導體行業處於紅色警戒狀態。當被問及一年後會發生什麼時，美國負責工業和安全的商務部副部長Alan F. Estevez表示：「很可能會對晶片製造商在中國生產的半導體數量設置上限。」 授予三星的出口管制寬限期結束。這位美國官員在韓美關係會議上發表講話。2月23日，韓國基金會（KF）和戰略與國際研究中心（CSIS）在華盛頓特區舉辦了經濟安全論壇。

Estevez的言論暗示，晶片製造商將不允許在中國生產超過一定技術水平的高科技產品。如果真的採取措施，韓國半導體製造商幾乎不可能轉向微細加工工藝。額外的投資和銷售擴張勢必會受到不利影響。

三星電子分別在中國西安和蘇州運營著一家NAND閃存生產廠和一家半導體後端加工（封裝）廠。三星電子唯一的NAND閃存海外基地——中國西安工廠，月產27萬片12英寸晶圓NAND閃存，佔三星電子每月680,000個NAND總產量的40%。三星電子的96層和128層NAND閃存就是從這裡推出的。

三星電子在中國進行了大量投資，以實現在中國的生產規模。美國的限制對中國產生了明顯的影響。三星電子在2022年的經營業績大幅下滑。這家韓國晶片製造商預計將在技術投資之後面臨生產限制。最重要的是，他需要全面審查工藝轉換計劃，以提高他的半導體競爭力。

美國對中國的半導體出口管制於2022年10月生效，其在中國的晶片工廠將暫停一年。然而，在將設備帶入中國工廠時，三星電子遇到了麻煩：其在中國的半導體生產基地正在繼續進行工藝升級和設備維護。隨著內存規格的提升，製程數量增加，需要更先進的生產設備。此類先進設備由美國的應用材料公司、Lam Research公司和KLA公司提供。然而，美國政府限制生產超過一定技術水平的晶片的政策阻礙了他們的工藝升級。

如果該晶片製造商因美國制裁而無法進口美國設備進行工藝改造和擴產，它們將陷入生產佔總產品40%至50%的遺留產品而沒有技術進步的危機。

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