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東京威力科創：晶片需求明年起暴增 重返「指數成長」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
東京威力科創表示，儘管通膨和地緣政治不確定性揮不之不去，半導體產業將在明年重返「指數成長」。美聯社
東京威力科創表示，儘管通膨和地緣政治不確定性揮不之不去，半導體產業將在明年重返「指數成長」。美聯社

日本晶片製造設備大廠東京威力科創表示，儘管通膨和地緣政治不確定性揮不之不去，半導體產業將在明年重返「指數成長」。這番言論也和全球最大晶圓代工廠台積電總裁魏哲家1月的說法相符。魏哲家當時說：「我們預測半導體景氣循環將在2023年上半年某個時間點觸底，今年下半年出現穩健復甦。」

59歲的東京威力科創執行長河合利樹接受彭博資訊訪問時，目光跳脫當前的困境，認為自駕車和元宇宙發展等長期趨勢，將大幅驅動數據儲存與處理運能的需求，「世界必須處理的數據量將在2030年前成長十倍，在2040年前成長100倍」。

他說：「這段時間以來，人們都在討論我們正活在大數據時代，但如果你問我，我認為我們仍處於小數據時代。」

美中緊張、美日荷要聯手管制對中國大陸的晶片設備出口，正使東京威力科創營運遭遇逆風，尤其該公司的中國大陸銷售占20%以上。

對此河合利樹表示，到處都需要晶片，包括中國大陸、日本、美國及歐洲，「只要我們繼續是世界第一，我們應該總能找到成功之道，這就是我們的立場」。他不願具體評論任何潛在的貿易摩擦。

但岩井Cosmo證券公司分析師齋藤知良（音譯）指出，若當前的晶片不景氣持續時間比預期更久、或對中國大陸的出口管制太嚴格，河合利樹的看法可能太過樂觀。

為了開發未來的先進晶片技術，東京威力科創的客戶將必須採用其產信的新製程，例如矽晶圓接合，這是該公司認為其設備仍有優勢之處。河合利樹說，東京威力科創的晶片製造設備市占將在未來幾年提高，因為未來的堆疊記憶體架構，將採用接合技術，允許在更小的封裝晶片儲存更多數據。

東京 半導體

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