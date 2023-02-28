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臉書母公司、Snap也擁抱AI技術 聊天機器人將成搖錢樹

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
臉書母公司Meta執行長祖克柏宣布將成立一組人馬，以加速採用生成式AI技術。美聯社
臉書母公司Meta執行長祖克柏宣布將成立一組人馬，以加速採用生成式AI技術。美聯社

OplenAI開發的ChatGPT聊天機器人紅透半邊天，臉書母公司Meta Platforms和Snap也都擁抱在背後驅動的人工智慧技術（AI）。

Meta執行長馬克柏周一在臉書貼文表示，將成立一組人馬，以便該公司加速採用所謂的生成式AI技術。他說，旗下還擁有Instagram和即時通訊應用程式WhatsApp的Meta，正把公司內部從事AI技術工作的人員集中起來，希望更快取得突破，短期內要建立「具創造性和表達力」的工具，長期則發展出AI角色，以便應用到Meta的產品上。

同日，社群平台Snapchat母公司Snap也表示，正押注OpenAI的技術：它已經開始向每月支付3.99美元訂閱其服務的Snapchat+用戶——Snap說大約有250多萬人——推出自己的實驗聊天機器人My AI。Snap是深受數位廣告市場動蕩衝擊的社群媒體公司之一，正試圖吸引用戶付費使用其服務。

OpenAI於去年11月推出ChatGPT爆紅後，科技公司近幾個月紛紛採取行動擁抱生成式AI的發展。投資OpenAI的微軟本月稍早宣布，將ChatGPT的大型語言模式整合到自家搜索引擎Bing。Alphabet的谷歌也在測試名叫Bard的AI聊天機器人。

AI技術並非沒有缺陷。微軟新版的Bing遭用戶指責提供不準確的訊息，有時甚至給出的反應甚至令人不安。微軟說，Bing還在持續修正中，將限制用戶每天的提問數量。

Snap也承認，為Snapchat定製、使用OpenAI技術的聊天機器人可能出現錯誤：「My AI容易產生幻覺，會被騙倒而說出幾乎任何事。請小心它有不足之處，在此提前致歉！」該公司並警告說：「請不要與My AI分享任何秘密，也不要依賴它提供建議。」

AI ChatGPT

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