科技巨頭裁員之際 日立計劃在美大擧招聘

集微網消息，據《金融時報》報道導，美國科技巨頭大規模裁員之際，日立（Hitachi）在此地大舉招聘。日立表示，它正在關注「一個巨大的機會」，而且正在矽谷等地尋找收購機會。

日立CEO小島啓二（Keiji Kojima）表示，亞馬遜、Meta、Alphabet和微軟等美國科技集團在過去一年開展的激烈的人員成本削減，將有助於其公司進行數十億美元的大規模招聘，以擴大其數字服務，並稱之為「一個巨大的機會」。

小島啓二表示，繼2021年以95億美元收購矽谷軟件公司GlobalLogic之後，該公司還在美國雲服務領域積極尋找新的收購目標。

日立已撥出5000億日元（合37億美元）投資於其截至2025年3月為止的3年數字戰略，並計劃在此期間招聘3萬名數字人員。GlobalLogic目前每月招聘約1000人，主要分佈在東歐和拉丁美洲，日立最近還收購了羅馬尼亞和烏拉圭的兩家公司。

此前，日立經過10多年的發展，已經轉型為一家IT和基礎設施領域的公司，合並且出售了22家上市子公司。日立用出售非核心業務所得的資金收購了GlobalLogic，並擴大了軟件業務Lumada。日立還在2020年斥資64億美元收購了ABB電網業務近80%的股份，後來完全將其收購。

此外，小島啓二表示，將日立Astemo公司的部分股權出售給一家全球私募股權基金，以獲得進一步的資本投資和研發。