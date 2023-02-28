快訊

香港明起口罩令大解禁 羅一鈞曝台灣開放時間點

T1聯盟／首度參加三分球大賽 壓軸「魔獸」霍華德預賽遭淘汰

疫情連續2天跌破萬例 今本土9908例 羅一鈞：明最高2萬例

XR行業掀起裁員潮 大廠退散為蘋果讓路？

集微網／ 文‧林美炳

如今的XR行業，一半海水一半火焰。

一方面，Meta、騰訊、微軟、Pico等頭部企業紛紛啓動裁員，似乎預示著XR行業黯淡，潮水退去的前景。另一方面，三星卻宣佈將聯合谷歌、高通改善XR體驗，小米、OPPO、努比亞、HTC在MWC上大秀AR新品，蘋果首款MR頭戴裝置也預計在今年發佈，行業又呈現出另一番景象。

正所謂前途光明道路曲折。行業看來，XR行業過去兩三年中遭遇虛假繁榮的洗禮，過於膨脹，裁員只是根據預期變化的正常調整，XR仍然會是企業堅定推進的方向，接下來將會有更多科技巨頭湧入，帶來更加強勁的發展動能，而蘋果則被看好將引領XR行業的發展，如同iPhone那樣給行業帶來全新可能。

裁員潮起大廠退散？

從去年年底至今年年初，伴隨著元宇宙泡沫破滅，XR（擴展現實）行業迎來了裁員潮。

作為全球XR行業風向標的企業，Meta打響了裁員潮的第一槍。去年11月，Meta CEO馬克·祖伯格正式宣佈Meta裁員1.1萬人，約佔Meta員工總數的13%。祖伯格表示，自己要為公司的失誤負責，他對公司增長的過度樂觀導致了公司人員過剩。

同月，備受行業關注的騰訊XR業務也陸續噩耗傳來。2022年11月4日，傳騰訊XR業務負責人沈黎離職；2023年1月，又傳騰訊XR業務暫停運營；2023年2月，再傳騰訊XR團隊全線解散。騰訊再也紙包不住火，回應稱：「騰訊遊戯XR業務將變更硬件發展路逕，相關業務團隊進行調整。騰訊將為受影響員工提供2個月過渡期，並優先安排轉崗面試和外部推薦機會。」

繼Meta、騰訊之後，快手、微軟、字節跳動等紛紛對其元宇宙業務開刀。2023年1月底，快手元宇宙負責人馬英武離職，元宇宙項目、全景視頻業務暫停；2023年2月，微軟解雇約100名從事搭建發電廠、工業機器人和運輸網絡等場景的元宇宙應用的員工，將MRTK轉為更低成本運營的開源模式。其中微軟工業雲和全球擴展團隊的公司副總裁科里·桑德斯針對裁員專門撰文回應道，微軟正不斷投資於工業元宇宙相關的技術、平台和解決方案，他們在這一領域的創新承諾和支持客戶的承諾堅定不移。

近日，字節跳動旗下Pico也進行團隊優化，比例約15%，300人左右受影響。對此，Pico回應稱，只是對部分業務線進行正常調整，且屬於正常的組織架搆調整，業務運行不會受到影響。

上述這些裁員的企業具有先見之明，疫情解封之後全球經濟仍受俄烏衝突、通脹高企、金融環境收緊等不利因素影響，消費電子市場依然低迷，各大機搆普遍將2023年全球經濟增速預期下調至2.3%左右，2023年XR市場似乎更加慘淡。索尼原本想借助PS VR2加速VR進一步普及，但是索尼PS VR2近日預售訂單不如預期，將目標出貨量砍半，從200萬台削減至100萬台。

美國製造虛假繁榮的惡果

XR領域這一波裁員潮其實是美國疫情期間「無限印鈔」模式下製造的虛假繁榮或者通貨膨脹的惡果。

從2019年10月開始，美國實施量化寬松政策，發行大量美債，不計成本地印錢，並在2020年3月-2021年3月期間推出總額超過5萬億美元的三輪救助計劃，刺激線上消費，使美國經濟在疫情期間看似一片「繁榮」。

美國互聯網公司Meta成為美國三輪救助計劃的受益者之一。疫情抑製線下經濟發展，Meta線上廣告訂單卻絡繹不絕，促進公司業勣逆勢成長。據了解，2020年、2021年Meta營收、淨利潤均同比大幅增長。

手握大量現金的Meta開始持續加碼XR領域，並小有突破。2020年10月，Meta旗下Oculus發佈的低價Oculus Quest2成為爆款產品，僅2個多月銷量就達到110萬台。2021年Oculus VR頭戴裝置產品出貨量更是突破800萬台，整體市場達到1095萬台，VR市場似乎即將進入發展快車道，微軟、騰訊、字節跳動、快手等互聯網企業也跟隨Meta加大XR投入，擴大團隊，試圖搶佔XR市場機遇。

但是2022年外部環境變得更加復雜，高通貨膨脹率、疫情反復、俄烏衝突、地緣政治等因素讓世界經濟面臨嚴峻挑戰，再加上美國為了遏製通脹實施貨幣緊縮政策，美聯儲連續加息七次，使全球經濟遭受重創。

覆巢之下，安有完卵，全球科技巨頭都受到不同程度的影響，Meta也不能例外。Meta 2022年營收、淨利潤分別同比下降1%和41%。

在淨利潤大幅下滑的情況下，Meta不再繼續為XR業務無限輸血，縮減人員。

作為全球XR行業領導者，Meta代表行業的風向，其任何動作都會影響行業企業。近期，微軟、騰訊、字節跳動、快手等也緊跟Meta步伐對XR業務進行不同程度地調整或者縮編，有的甚至直接砍掉XR業務。

XR互聯網商業模式跑不通

XR領域裁員潮宣告了VR在消費電子市場再次受挫。

早在2014年，Facebook宣佈以20億美元Oculus Rift之後，虛擬現實行業掀起了概念熱潮，資本湧入，創業者狂歡，但是三年之後由於VR無法在消費電子市場掀起波瀾而被資本逐漸冷落，大批創業者離場，VR進入不溫不火的階段。

Facebook依然看好VR，堅持投入，2020年迎來轉折點，第四季度通過低價VR產品引爆市場，重新激起科技巨頭、資本、創業者等的關注。2021年，字節跳動收購Pico入局VR市場，越來越多的企業湧入XR市場，XR領域的投融資又開始升溫。但是GOOVIS納德光學創始人CEO彭華軍早在2021年就預測，元宇宙概念也是一個泡沫，2022年將遇冷，2023年一定會落下來，XR企業可能會逐步撤退。

正如預期，隨著Meta宣佈裁員之後，騰訊、快手、微軟、Pico等紛紛開始調整元宇宙業務，裁減團隊人數。彭華軍指出，Meta靠砸錢加速VR產品普及是一種純互聯網的玩法，這種方式比較適合成熟的硬件產品，用戶已經有一定接受度，廠商可以通過降低購買硬件的門檻來加速市場普及，例如，小米在智能手機產品相對成熟時入局，並憑借性價比引爆線上市場，通過優化用戶體驗讓用戶產生一定粘性，為互聯網變現打下堅實基礎。

但是Oculus Quest2、Pico 4 VR一體機等VR產品還不成熟，不僅續航時間短、不夠輕薄、內容匱乏，還遇到光學、傳輸等技術挑戰，用戶體驗還需要進一步提升，即使降低用戶消費門檻也無法產生粘性。彭華軍指出，「用戶體驗、硬件體驗沒上來，內容又不豐富，憑什麽會產生用戶黏性？」

缺乏粘性互聯網商業模式跑不通，「硬件虧損，軟件也不賺錢，就面臨持續虧損的局面」。Meta Reality Labs部門2022年前三季度的總運營虧損達94億美元，自2019年以來累計虧損已經超過300億美元。

為了減少Reality Labs部門虧損，Meta調整了經營策略。據了解，Meta不再虧錢出售Oculus Quest2，將其零售價調漲100美元；Oculus Quest Pro新品定價也比Oculus Quest2高1100美元；同時減少了冗餘的人員。

與Meta一樣，「大家都想上珠穆朗瑪峰，但上不去的時候還是得歇一歇，調整狀態」，微軟、騰訊、字節跳動、快手等元宇宙業務都出現不同程度的虧損，為了避免虧損擴大，也對其各自元宇宙業務進行調整。腦穿越VR創始人黃莊認為，VR行業在做減法，有利於企業更加健康的發展。

蘋果MR是行業拯救者嗎？

XR道路雖然曲折，但是前途光明，Meta、騰訊、微軟、字節跳動等雖然裁員，但是並沒有放棄XR。

微軟指出，為滿足客戶的需求，幫助他們充分實現基於工業元宇宙的價值，微軟正不斷投資於相關的技術、平台和解決方案。騰訊調整VR硬件策略之後有可能代理Meta產品。

XR熱潮並沒有退去，才剛剛湧來。蘋果、三星、小米、OPPO、努比亞等廠商也紛紛湧入XR市場，希望搶佔繼智能手機之後的下一代計算平台。當前，全球智能手機市場已經飽和，換機周期延長，市場持續下滑，廠商急需培育新的增長點，XR成為他們佈局的重點。三星宣佈聯合高通、谷歌打造未來的XR體驗之後，努比亞、OPPO、小米近日紛紛在世界移動通信大會上展出AR新品。蘋果MR產品也呼之欲出，有可能今年發佈。

特別是蘋果MR，業界對其存在巨大期待。蘋果曾經引爆了智能手機市場，並持續引領智能手機市場至今，蘋果MR可能延續iPhone的神話，再次打破行業寂靜，打開XR市場全新局面。有些分析師認為，蘋果即將推出的可穿戴設備或將為該市場帶來新的變化。

CCS Insight分析師Leo Gebbie表示：「如果只有一家公司有能力在一夜之間改變VR市場，那就只可能是蘋果。憑借蘋果長久以來在技術上的聲譽以及龐大的粉絲群，如果蘋果公司推出一款頭戴裝置，我們預計它的表現會非常好。」

蘋果MR將給XR市場創造新的可能。彭華軍表示，Meta主要是利用外部產業鏈，而蘋果不同，蘋果會參與供應鏈創新，促進產業鏈投資，助推XR產業鏈技術水平持續提高；而且蘋果對XR產品性能要求較高，將給XR確立更高的標準，給XR行業提供一個發展方向。

但是金字塔不是一天建成的，蘋果XR產品也需要不斷疊代才能更加完善，更能滿足用戶的體驗需求。

黃莊指出，蘋果第一代iPhone沒有引爆市場，而是經過多次疊代之後才風行全球，所以蘋果XR產品也需要不斷升級改進，滿足用戶需求，才能受到廣大消費者的擁戴。虛擬現實由虛入實，XR最後還是落到實處，才能挨過漫長的冬天，迎來發展的春天。

美國 字節跳動 團隊

延伸閱讀

蘋果霸榜手機銷量前9名！「唯一」安卓手機贏過iPhone 14 Pro Max 512G擠進Top 10

Meta也參戰AI競賽！宣布推出語言模型LLaMA 一句「更小、性能更好」暗諷微軟

庫克恐被踢出蘋果董事會 1月曾自願降薪3.3億元

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

相關新聞

美國要求30天內刪TikTok 加拿大同步宣布禁令

路透社瀏覽了一份來自美國官方的備忘錄，並根據內容報導，美國白宮週一（2月27日）給予政府機構30天的期限，要求他們在其聯邦設備和系統上卸載TikTok。

加拿大跟進限制TikTok 各國祭禁令開鍘一覽

加拿大今天成為最新一個禁止在政府裝置上使用中國短影音應用程式TikTok的國家，認為這個社群媒體平台對隱私和安全存在「令...

核彈級併購前哨戰？LVMH傳有意收購Richemont集團

根據瑞士媒體Finanz und Wirtschaft報導，法國精品集團LVMH Group有意收購另一法國高級鐘表珠寶...

XR行業掀起裁員潮 大廠退散為蘋果讓路？

如今的XR行業，一半海水一半火焰。 一方面，Meta、騰訊、微軟、Pico等頭部企業紛紛啓動裁員，似乎預示著XR行業黯淡，潮水退去的前景。另一方面，三星卻宣佈將聯合谷歌、高通改善XR體驗，小米、OPPO、努比亞、HTC在MWC上大秀AR新品，蘋果首款MR頭戴裝置也預計在今年發佈，行業又呈現出另一番景象。

汽車製造商Stellantis計劃在義大利裁員2000人

集微網消息，Stellantis計劃今年在義大利削減多達2000個工作崗位以進一步減少勞動力。

花旗警告晶片供應過剩只解決一半 費半恐再跌30%

花旗警告，晶片業仍苦於化解庫存過剩的問題，供應過剩才化解「一半」，半導體類股將全數回吐在新冠肺炎疫情期間的漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦