XR行業掀起裁員潮 大廠退散為蘋果讓路？

如今的XR行業，一半海水一半火焰。

一方面，Meta、騰訊、微軟、Pico等頭部企業紛紛啓動裁員，似乎預示著XR行業黯淡，潮水退去的前景。另一方面，三星卻宣佈將聯合谷歌、高通改善XR體驗，小米、OPPO、努比亞、HTC在MWC上大秀AR新品，蘋果首款MR頭戴裝置也預計在今年發佈，行業又呈現出另一番景象。

正所謂前途光明道路曲折。行業看來，XR行業過去兩三年中遭遇虛假繁榮的洗禮，過於膨脹，裁員只是根據預期變化的正常調整，XR仍然會是企業堅定推進的方向，接下來將會有更多科技巨頭湧入，帶來更加強勁的發展動能，而蘋果則被看好將引領XR行業的發展，如同iPhone那樣給行業帶來全新可能。

裁員潮起大廠退散？

從去年年底至今年年初，伴隨著元宇宙泡沫破滅，XR（擴展現實）行業迎來了裁員潮。

作為全球XR行業風向標的企業，Meta打響了裁員潮的第一槍。去年11月，Meta CEO馬克·祖伯格正式宣佈Meta裁員1.1萬人，約佔Meta員工總數的13%。祖伯格表示，自己要為公司的失誤負責，他對公司增長的過度樂觀導致了公司人員過剩。

同月，備受行業關注的騰訊XR業務也陸續噩耗傳來。2022年11月4日，傳騰訊XR業務負責人沈黎離職；2023年1月，又傳騰訊XR業務暫停運營；2023年2月，再傳騰訊XR團隊全線解散。騰訊再也紙包不住火，回應稱：「騰訊遊戯XR業務將變更硬件發展路逕，相關業務團隊進行調整。騰訊將為受影響員工提供2個月過渡期，並優先安排轉崗面試和外部推薦機會。」

繼Meta、騰訊之後，快手、微軟、字節跳動等紛紛對其元宇宙業務開刀。2023年1月底，快手元宇宙負責人馬英武離職，元宇宙項目、全景視頻業務暫停；2023年2月，微軟解雇約100名從事搭建發電廠、工業機器人和運輸網絡等場景的元宇宙應用的員工，將MRTK轉為更低成本運營的開源模式。其中微軟工業雲和全球擴展團隊的公司副總裁科里·桑德斯針對裁員專門撰文回應道，微軟正不斷投資於工業元宇宙相關的技術、平台和解決方案，他們在這一領域的創新承諾和支持客戶的承諾堅定不移。

近日，字節跳動旗下Pico也進行團隊優化，比例約15%，300人左右受影響。對此，Pico回應稱，只是對部分業務線進行正常調整，且屬於正常的組織架搆調整，業務運行不會受到影響。

上述這些裁員的企業具有先見之明，疫情解封之後全球經濟仍受俄烏衝突、通脹高企、金融環境收緊等不利因素影響，消費電子市場依然低迷，各大機搆普遍將2023年全球經濟增速預期下調至2.3%左右，2023年XR市場似乎更加慘淡。索尼原本想借助PS VR2加速VR進一步普及，但是索尼PS VR2近日預售訂單不如預期，將目標出貨量砍半，從200萬台削減至100萬台。

美國製造虛假繁榮的惡果

XR領域這一波裁員潮其實是美國疫情期間「無限印鈔」模式下製造的虛假繁榮或者通貨膨脹的惡果。

從2019年10月開始，美國實施量化寬松政策，發行大量美債，不計成本地印錢，並在2020年3月-2021年3月期間推出總額超過5萬億美元的三輪救助計劃，刺激線上消費，使美國經濟在疫情期間看似一片「繁榮」。

美國互聯網公司Meta成為美國三輪救助計劃的受益者之一。疫情抑製線下經濟發展，Meta線上廣告訂單卻絡繹不絕，促進公司業勣逆勢成長。據了解，2020年、2021年Meta營收、淨利潤均同比大幅增長。

手握大量現金的Meta開始持續加碼XR領域，並小有突破。2020年10月，Meta旗下Oculus發佈的低價Oculus Quest2成為爆款產品，僅2個多月銷量就達到110萬台。2021年Oculus VR頭戴裝置產品出貨量更是突破800萬台，整體市場達到1095萬台，VR市場似乎即將進入發展快車道，微軟、騰訊、字節跳動、快手等互聯網企業也跟隨Meta加大XR投入，擴大團隊，試圖搶佔XR市場機遇。

但是2022年外部環境變得更加復雜，高通貨膨脹率、疫情反復、俄烏衝突、地緣政治等因素讓世界經濟面臨嚴峻挑戰，再加上美國為了遏製通脹實施貨幣緊縮政策，美聯儲連續加息七次，使全球經濟遭受重創。

覆巢之下，安有完卵，全球科技巨頭都受到不同程度的影響，Meta也不能例外。Meta 2022年營收、淨利潤分別同比下降1%和41%。

在淨利潤大幅下滑的情況下，Meta不再繼續為XR業務無限輸血，縮減人員。

作為全球XR行業領導者，Meta代表行業的風向，其任何動作都會影響行業企業。近期，微軟、騰訊、字節跳動、快手等也緊跟Meta步伐對XR業務進行不同程度地調整或者縮編，有的甚至直接砍掉XR業務。

XR互聯網商業模式跑不通

XR領域裁員潮宣告了VR在消費電子市場再次受挫。

早在2014年，Facebook宣佈以20億美元Oculus Rift之後，虛擬現實行業掀起了概念熱潮，資本湧入，創業者狂歡，但是三年之後由於VR無法在消費電子市場掀起波瀾而被資本逐漸冷落，大批創業者離場，VR進入不溫不火的階段。

Facebook依然看好VR，堅持投入，2020年迎來轉折點，第四季度通過低價VR產品引爆市場，重新激起科技巨頭、資本、創業者等的關注。2021年，字節跳動收購Pico入局VR市場，越來越多的企業湧入XR市場，XR領域的投融資又開始升溫。但是GOOVIS納德光學創始人CEO彭華軍早在2021年就預測，元宇宙概念也是一個泡沫，2022年將遇冷，2023年一定會落下來，XR企業可能會逐步撤退。

正如預期，隨著Meta宣佈裁員之後，騰訊、快手、微軟、Pico等紛紛開始調整元宇宙業務，裁減團隊人數。彭華軍指出，Meta靠砸錢加速VR產品普及是一種純互聯網的玩法，這種方式比較適合成熟的硬件產品，用戶已經有一定接受度，廠商可以通過降低購買硬件的門檻來加速市場普及，例如，小米在智能手機產品相對成熟時入局，並憑借性價比引爆線上市場，通過優化用戶體驗讓用戶產生一定粘性，為互聯網變現打下堅實基礎。

但是Oculus Quest2、Pico 4 VR一體機等VR產品還不成熟，不僅續航時間短、不夠輕薄、內容匱乏，還遇到光學、傳輸等技術挑戰，用戶體驗還需要進一步提升，即使降低用戶消費門檻也無法產生粘性。彭華軍指出，「用戶體驗、硬件體驗沒上來，內容又不豐富，憑什麽會產生用戶黏性？」

缺乏粘性互聯網商業模式跑不通，「硬件虧損，軟件也不賺錢，就面臨持續虧損的局面」。Meta Reality Labs部門2022年前三季度的總運營虧損達94億美元，自2019年以來累計虧損已經超過300億美元。

為了減少Reality Labs部門虧損，Meta調整了經營策略。據了解，Meta不再虧錢出售Oculus Quest2，將其零售價調漲100美元；Oculus Quest Pro新品定價也比Oculus Quest2高1100美元；同時減少了冗餘的人員。

與Meta一樣，「大家都想上珠穆朗瑪峰，但上不去的時候還是得歇一歇，調整狀態」，微軟、騰訊、字節跳動、快手等元宇宙業務都出現不同程度的虧損，為了避免虧損擴大，也對其各自元宇宙業務進行調整。腦穿越VR創始人黃莊認為，VR行業在做減法，有利於企業更加健康的發展。

蘋果MR是行業拯救者嗎？

XR道路雖然曲折，但是前途光明，Meta、騰訊、微軟、字節跳動等雖然裁員，但是並沒有放棄XR。

微軟指出，為滿足客戶的需求，幫助他們充分實現基於工業元宇宙的價值，微軟正不斷投資於相關的技術、平台和解決方案。騰訊調整VR硬件策略之後有可能代理Meta產品。

XR熱潮並沒有退去，才剛剛湧來。蘋果、三星、小米、OPPO、努比亞等廠商也紛紛湧入XR市場，希望搶佔繼智能手機之後的下一代計算平台。當前，全球智能手機市場已經飽和，換機周期延長，市場持續下滑，廠商急需培育新的增長點，XR成為他們佈局的重點。三星宣佈聯合高通、谷歌打造未來的XR體驗之後，努比亞、OPPO、小米近日紛紛在世界移動通信大會上展出AR新品。蘋果MR產品也呼之欲出，有可能今年發佈。

特別是蘋果MR，業界對其存在巨大期待。蘋果曾經引爆了智能手機市場，並持續引領智能手機市場至今，蘋果MR可能延續iPhone的神話，再次打破行業寂靜，打開XR市場全新局面。有些分析師認為，蘋果即將推出的可穿戴設備或將為該市場帶來新的變化。

CCS Insight分析師Leo Gebbie表示：「如果只有一家公司有能力在一夜之間改變VR市場，那就只可能是蘋果。憑借蘋果長久以來在技術上的聲譽以及龐大的粉絲群，如果蘋果公司推出一款頭戴裝置，我們預計它的表現會非常好。」

蘋果MR將給XR市場創造新的可能。彭華軍表示，Meta主要是利用外部產業鏈，而蘋果不同，蘋果會參與供應鏈創新，促進產業鏈投資，助推XR產業鏈技術水平持續提高；而且蘋果對XR產品性能要求較高，將給XR確立更高的標準，給XR行業提供一個發展方向。

但是金字塔不是一天建成的，蘋果XR產品也需要不斷疊代才能更加完善，更能滿足用戶的體驗需求。

黃莊指出，蘋果第一代iPhone沒有引爆市場，而是經過多次疊代之後才風行全球，所以蘋果XR產品也需要不斷升級改進，滿足用戶需求，才能受到廣大消費者的擁戴。虛擬現實由虛入實，XR最後還是落到實處，才能挨過漫長的冬天，迎來發展的春天。