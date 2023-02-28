汽車製造商Stellantis計劃在義大利裁員2000人

集微網消息，Stellantis計劃今年在義大利削減多達2000個工作崗位以進一步減少勞動力。

據彭博社報導，Stellantis與當地工會就裁員達成一致，裁員人數佔其在義大利4.7萬名員工的4.3%左右。義大利工會在一份聲明中指出，Stellantis的裁員計劃主要涉及不直接參與生產的工人，他們將獲得提前退休、年長工人提供最多兩年的工資等福利。

另外，該公司此前以電動汽車轉型為理由，計劃讓伊利諾斯州的一家吉普車製造廠停產。Stellantis執行長表示，「電氣化的成本將對我們在世界各地的業務足跡產生影響。」

據悉，汽車製造商一直在努力應對通脹和供應鏈中斷，它們對工廠進行了重組，以向電池動力汽車轉型，這促使它們採取了削減成本的行動。福特本月早些時候也表示，將在歐洲裁減3800個職位，因為開發和生產電動汽車所需的工人更少。