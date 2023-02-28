日本、加拿大也禁抖音 美國研擬民間禁用

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】抖音（TikTok）資安惹疑慮，隨著美國、澳洲與台灣禁止所有政府機構使用抖音後，加拿大、日本政府機構也開始禁用！加拿大政府強調，抖音存在難以接受的資安風險，所以政府機構將全面禁用。美國國會更研擬將抖音禁令擴及到民間，引發民間團體抗議。

多國跟進禁抖音

《BBC》報導，加拿大政府進行審查後認定，抖音在安全、隱私部分存在「難以接受的風險」，所以自3月1日起，政府核發的電子裝置將全面移除抖音。

對此，抖音加拿大發言人摩根失望表示，政府沒有提出抖音具體的安全問題，更指責「此舉是阻止政府官員在數百萬加拿大人喜愛的平台上與民眾接觸」。

《日本經濟新聞》報導，日本內閣官房長官松野博一宣布，有鑑於歐盟下令職員禁用TikTok，政府也要求部分官方的公務通訊設備全面禁止安裝TikTok。

歐盟執委會於23日就宣布，歐盟職員所有會連接到公務網路的設備都不能安裝抖音，已安裝者須於3月15日前卸載。此外，台灣、美國與澳洲政府也都禁止政府設備使用抖音。

美國研擬民間禁用

美國除了公家機關禁止抖音之外，國會也研擬將抖音禁令擴張至民間的所有電子設備。美國官員指出，所有使用TikTok的民眾都為中國大開後門，提供給中國個人資訊，「就像你手機裡也有間諜氣球一樣」。

但美國民間團體公民自由聯盟（ACLU）堅決反對將抖音禁令落實到民間，更指控此舉違反了憲法第一修正案的權利，有數百萬名美國人每日都會透過該軟體來表達意見，不該剝奪他們的權利。

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