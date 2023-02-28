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64%女性：經理的工作 我能比他做得更好

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據招聘網站Monster的調查，64%的女性認為自己能比經理做得好。示意圖。歐新社
根據招聘網站Monster的調查，64%的女性認為自己能比經理做得好。示意圖。歐新社

財經網站CNBC報導，線上招聘網站Monster在2月針對6,847名勞工的最新調查發現，有高達64%的女性認為，自己做經理的工作，能比他表現得更好，相較之下，只有47%的男性有這樣的信心。

但根據Monster的職涯專家Vicki Salemi，這並非代表女性對她們的工作感覺游刃有餘，而是面對經理職務，她們覺得自己被低估和忽視。Salemi說：「女性覺得她們能做經理的工作，但對於沒被給予機會去做感到沮喪。」

大多數女性不認為自己在職場上獲得質與量均等同男性的機會：66%的男性相信人人擁有相同的機會，但僅23%的女性同意。

機會男女有差，對職場上各個層級的女性都有影響。她們說能清楚看到自己未來的職涯發展是選擇工作的優先要務，未來沒有晉升機會是最大的危險訊號，會因此拒絕工作邀約。

職涯

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