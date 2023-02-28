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因自動駕駛安全問題 特斯拉及馬斯克遭股東起訴

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據路透社28日報導，特斯拉及其執行長伊隆·馬斯克周一遭到股東起訴，指控他們誇大其電動汽車自動駕駛和全自動駕駛技術的有效性和安全性。路透
據路透社28日報導，特斯拉及其執行長伊隆·馬斯克周一遭到股東起訴，指控他們誇大其電動汽車自動駕駛和全自動駕駛技術的有效性和安全性。路透

集微網消息，據路透社28日報導，特斯拉及其執行長伊隆·馬斯克周一遭到股東起訴，指控他們誇大其電動汽車自動駕駛和全自動駕駛技術的有效性和安全性。

在向舊金山聯邦法院提起的擬議集體訴訟中，股東們表示，特斯拉在過去四年多時間裡以虛假和誤導性陳述欺騙了他們，這些陳述掩蓋了其技術如何「造成嚴重的事故和傷害風險」，這些陳述被懷疑是多起致命車禍的可能原因。

他們表示，隨著真相大白，包括在美國國家公路交通安全管理侷開始調查這些技術之後，以及有報道稱美國證券交易委員會正在調查馬斯克的自動駕駛儀聲明後，特斯拉股價數次下跌。

路透社指出，2月16日，在NHTSA強製召回超36.2萬輛配備全自動駕駛測試版軟件的特斯拉汽車後，特斯拉股價下跌5.7%，原因是這些汽車在十字路口可能不安全。

特斯拉已表示默許召回，但不同意NHTSA的分析。

特斯拉 美國

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