日本工業產值降低但零售銷售成長 經濟復甦路不明
受全球經濟放緩和地區地假日影響，日本1月製造業產值三個月來首見下滑，但零售銷售優於預期，日本央行總裁提名人選植田和男面對的經濟情況憂喜參半。
日本經濟產業省周二公布的數據顯示，經季節性因素調整後，工業產值較12月萎縮4.6%，遜於經濟學家預期，這是2022年5月萎縮7.5%以來的最大減幅，當時中國大陸封鎖防疫，擾亂了日本製造業供應鏈。由於海外需求降低的衝擊，汽車產品和半導體設備的產值降幅居前，分別是10.1%和26.8%。
另一數據則顯示，日本1月零售銷售寫下近兩年來最大成長幅度，比起前一個月成長1.9%，優於市場預期，服裝和汽車業增幅最大，凸顯出製造業疲軟和服務業活動強勁的迥異景象。
憂喜參半的結果顯示，日本經濟復甦道路仍不明朗，日本央行將繼續謹慎行事。日銀總裁提名人選植田和男周一在國會聽證會上聲稱，維持貨幣寬鬆政策是合適的，副總裁內田真一周二則表示，央行不該調整其超寬鬆貨幣政策，只為了解決長期實施刺激措施的副作用。
日本是全球第三大經濟體，在1到3月的一季，根據路透調查，GDP年化成長率約1.4%，優於2022年最後一季遜於預期的0.6%。
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