空船位置顯示 海運業將全球貿易反彈押注在中國大陸

全球貿易放緩可由閒置的貨櫃船得證，已接近疫情初期閒置運力飆升以來的最高水準，但由這些空船所在的位置，可洞悉海運業對反彈的押注：有許多聚在中國大陸附近等待新的出口流量。

海運諮詢機構德魯里（Drewry）的貨櫃研究資深經理Simon Heaney說：「靠近主要出口中心，在隨時可以出發的位置是合情合理的事。」

在經濟成長放緩和通貨膨脹上升的推動下，消費者需求放緩正轉化為將貨物從亞洲運往美歐的所需船隻減少。

根據德魯里，2月全球約有4.1%的貨櫃船隊處於閒置狀態，能運106.7萬個20英尺的貨櫃。這是一年前的兩倍，接近12月的107萬個貨櫃，為2020年8月暫停服務以來最多。

現貨運價已跌至兩年半來最低，許多船舶乾脆離開船隊去進行維修。但不是所有閒置船隻都在乾船塢。事實上，根據彭博航運數據，很大一部分空船聚在中國大陸附近，其他則在靠近主要貿易路線、新加坡零散裝貨樞紐附近的印尼和馬來西亞。

海事數據供應商Shipfix亞洲區負責人Frank Andersen表示，船東會將空船安置在預計需求反彈最快的區域。將船停泊在中國大陸也比停泊在港口費較高的新加坡附近更便宜。

但儘管對中國大陸的經濟快速復甦抱持樂觀態度，也不確定全球貿易要多久才能回暖。在歐洲和美國的需求復甦之前，大陸的出口不會開始活躍，而歐洲和美國繼續受到居高不下的通膨拖累。

Andersen說：「有人預期潛在的反彈即將到來。也許這些船會慢慢啟動，雖然我們預計還要再花上幾個月的時間。」