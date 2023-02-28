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馬斯克奪回全球首富頭銜 特斯拉股價飆漲使其財富迅速回升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克重新奪回全球首富頭銜。美聯社
馬斯克重新奪回全球首富頭銜。美聯社

特斯拉執行長馬斯克去年12月摔下全球首富寶座，輸給法國富豪、全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（Bernard Arnault），他在第二名的位子待了兩個月後，周一因為特斯拉股價大漲，重新奪回首富頭銜。

去年因為馬斯克收購推特問題重重以及科技市場廣泛低迷，特斯拉股價急跌，但這家電動車製造商2023年來飆漲近70%，馬斯克個人財富因此迅速回升。隨著美國經濟展現強韌跡象且聯準會放慢升息步伐，投資人紛紛押注風險較高的成長股。特斯拉在調低多款車型的售價後，受益於市場對其電動車的需求成長。

特斯拉股價周一勁揚5.46%至207.63美元，根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的財富淨值增至1,871億美元，超過了擁有1,853億美元個人財富的阿諾德。

現年51歲的馬斯克重奪首富頭銜的同時，也保有史上個人損失財富最多的紀錄，去年底，他的淨資產從2021年11月的約3,400億美元降到1,370億美元，是有史以來第一個財富縮水逾2,000億美元的人。

馬斯克 特斯拉 聯準會

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