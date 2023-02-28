MWC 2023開幕 紫光展銳展示業界首個5G新通話芯片方案

集微網消息，西班牙巴塞隆納當地時間2月27日，2023年世界移動通信大會（MWC 2023）開幕。此次展會上，紫光展銳展示了業界首個5G新通話芯片方案，還首次面向全球客戶現場演示了首款車規級5G智能座艙芯片平台——A7870，該解決方案符合AEC-Q100車規測試標準，滿足前裝市場的需求。

紫光展銳在本次大會上展出的首款車規級5G智能座艙芯片平台A7870已與頭部汽車集團合作，搭載展銳芯片車型已實現規模量產。

據悉，紫光展銳聯合中國移動研究院、終端公司，在中國移動信息港新通話實驗室，完成了5G新通話端到端DC基本能力驗證，完成了Data Channel實騐室網路驗證。

此外，紫光展銳發佈聯通5G CPE VN009和聯通雁飛模組VN200兩款新品，並展示了5G R17 NTN（非地面網絡）、5G R17 RedCap、5G LAN、5G R16商用案例，以及5G網絡切片等技術。

從具體業務領域來看，紫光展銳的芯片產品覆蓋5G、移動通信、物聯網、汽車電子、行業方案、智能穿戴、智能顯示等重點領域。

紫光展銳也在不斷提升產品和技術水平。不久前，在紫光展銳2023投資者交流會中，紫光展銳公佈2022年實現營業收入140億元，逆勢增長20%，公司正式啓動新一輪股權融資。其董事會秘書賈韶旭表示，將利用這筆資金提升其技術和產品競爭力。