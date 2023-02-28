美國自願性兼職勞工暴增。去年12月及今年元月，全美兼職勞工激增120萬人；其中85.7萬人是自願性，而非找不到全職工作，或是工時遭到削減。

華爾街日報報導，全美上個月自願性兼職勞工達2,210萬人，而找不到全職工作而被迫兼職者僅410萬人。全美1.6億受僱勞工中，兼職者（即每周工時低於35小時）占16.3%。

兼職勞工激增，顯示美國經濟結構改變，也說明勞動市場空前吃緊其來有自。由於疫情使一些勞工極度勞累，且使許多勞工重新規劃生涯，於是一些勞工寧願兼職。

另外由於通膨升高，百物皆漲，使一些退休勞工及退出職場者重新擔任兼職工作，以貼補家用。

還有一些長期性的原因，例如照顧家人、健康問題及就學承諾等，也使數百萬美國人選擇兼職工作。

這些數據顯示美國人對工作的態度已有重大改變。明顯的差別之一，就是目前就業擴張與過去的不同點在於自願性兼職的勞工增加，其中許多人是基於「非經濟原因」。

兼職勞工增加，也顯示一些雇主體認到幾十年來勞工供給充裕的時代已一去不返，因而做出調整。