德國特斯拉產量提前達陣

特斯拉（Tesla）27日表示，德國廠目前每周能生產4,000輛車。根據路透掌握的產量資料，這比特斯拉原先的規劃提早三周達成。

路透報導，目前德國廠的單周產量已是上海廠Model Y平均產量的三分之一。根據路透取得的資料，上海廠每周平均生產1.3萬輛Model Y。

報導指出，特斯拉原定要讓德國廠在3月13日當周的產量提高到4,000輛，到6月底再提高到5,000輛以上。

這座位於柏林附近的設施周產量在去年10月已達到2,000輛，12月增加至3,000輛，而最大產能是每年50萬輛，相當於每周1萬輛。

另外，豐田汽車27日表示，1月全球銷售略有下滑，因新冠疫情的影響仍未消散，且車用半導體長期短缺的問題未解。包括大發與日野在內的全球銷量，上月年比下滑3.6%至795,847輛，產量則提升8.4%至819,727輛。豐田上月產量增加的原因是，零件短缺的問題在一年前更為嚴重。