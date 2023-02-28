諾基亞換商標 擺脫手機包袱

芬蘭5G設備製造商諾基亞（Nokia）26日宣布更換商標，是近60年來首次，以擺脫公司給外界的手機製造商印象，儘管諾基亞早在近十年前就已退出手機市場。

諾基亞執行長倫德馬克（Pekka Lundmark）26日在世界行動通訊大會（MWC）開幕前接受訪問表示：「在多數人的心目中，我們仍是一個成功的手機品牌，但那已和諾基亞無關。我們希望推出一個專注在網路和工業數位化的新品牌，那與傳統手機是完全不同。」

諾基亞品牌的手機仍持續透過鴻海集團轉投資的HMD Global販售，微軟2014年買下諾基亞手機業務後停用諾基亞品牌，之後才由HMD向微軟取得授權使該品牌復活。

在2020年接掌處境困難的諾基亞後，倫德馬克為這家公司規劃了三階段的重建策略：重置、加速和跨越。倫德馬克表示，目前重置階段已經完成，第二階段正要開始。

雖然諾基亞仍舊以提振服務製造商的業務成長為目標，也就是販售設備給電信公司，但該公司目前的主要重心是銷售設備給其他事業。

倫德馬克表示：「我們去年在販售設備給企業方面有非常好的成長率，高達21%，該事業目前在我們營收中所占的比重約為8%，或相當於20億歐元（21.1億美元）。我們希望能盡快將此比重提高至雙位數。」

科技大廠已正陸續與諾基亞等電信設備製造商合作，販售5G專網和自動化工廠設備給客戶，尤其是在製造業。

諾基亞計劃重新審視各個事業的成長路線，並考慮替代方案，包括出售業務。倫德馬克說：「信號非常明確。我們只想從事看得到領導全球遠景的事業。」

電信設備市場目前正面臨著大環境壓力，需求下滑的北美等高利潤市場，正被成長中的印度等低利潤市場取代，迫使諾基亞的對手愛立信（Ericsson）裁員8,500人。

倫德馬克說：「雖然利潤不高，但印度是我們成長最快的市場，這是一種結構性變化。預計今年下半年北美市場將走強。」