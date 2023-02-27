車用半導體仍短缺！多家日本汽車製造商被迫減產

集微網消息，據日本經濟新聞報導，本田表示，由於車用半導體短缺、疫情和物流延誤也影響零部件採購，預計3月寄居工廠的產量將比2月計劃減少10%。

據悉，寄居工廠生產Step Wagon、Freed等小型貨車。該工廠在2月份也減產了10%。另外，負責生產Vezel 運動型多用途車 (SUV)、Fit 緊湊型車和 N-BOX 微型車的鈴鹿工廠也在2月份減產10%，產能將在3月初恢復。

除了本田外，其它日本汽車製造商也說明了減產計劃。豐田計劃在3月暫停元町工廠的部分產線，這將影響豪華車型雷克薩斯LC的生產。

此外，鈴木汽車公司日前稱，由於半導體等零部件供不應求降低開工率，將暫停日本靜岡縣內的湖西工廠和相良工廠的運營，其中湖西工廠將於2月27日至3月1日關閉，相良工廠將於2月28日關閉。

鈴木表示，我們計劃在停工後恢復正常生產，但零部件供應仍然不穩定。公司將在得知對未來運營的影響後盡快公布。

此前日媒報導指出，汽車行業仍然面臨半導體短缺，即使一些產品的交貨時間變短。總部位於日本東京的半導體貿易公司CoreStaff的總裁表示：如果缺少一個半導體或組件，汽車生產就無法繼續進行，因此別無選擇，只能將其餘組件留在庫存中。

日媒報導稱，不僅汽車製造商再次提高產量，而且每輛汽車所需的半導體數量不斷增加，這也提振了汽車行業對晶片的需求。但分析師認為，到2023年，用於控制電流的功率半導體和用於電源管理的模擬半導體的供應仍將處於緊張狀態。一些主要的汽車製造商也表示，零部件供應要到2024年才能恢復正常。