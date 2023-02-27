氣候與戰爭攪局 英國超市缺蔬菜

英國超市買不到蔬菜。受到氣候惡劣影響收成以及能源價格上漲影響農場溫室運轉，稍早進口至英國的蔬菜到貨量大幅降低，迫使各大超市祭出限購令。當地管理蔬果供應組織認為，在戰爭與氣候等因素衝擊下，英國應思考如何才能更掌握蔬果的生產。

英國倚賴蔬果進口

據《衛報》報導，英國全國農民聯盟指出，番茄和黃瓜等新鮮水果和蔬菜短缺只是冰山一角，稍早因為氣候惡劣衝擊歐洲與北非農作物收成、英國脫歐規定及英國與荷蘭農場因為幫溫室加溫的能源價格上漲衝擊而造成供應量減少，於是讓英國超市的部分產品奇缺無比。

該聯盟副會長布拉德蕭表示，「倚賴進口的結果就是讓英國特別容易受到氣候事件的影響。」他也認為，因為歐洲戰爭和氣候危機造成全球動盪，英國更必須掌控生產的糧食。

超市限購蔬菜

上週，特易購超市也決定跟進其他超市推出個別生鮮蔬果限購令，包括限制顧客只能購買3份番茄、辣椒和黃瓜。

據《雅虎新聞》報導，英國蔬果廠商警告，蔬果短缺情況恐將持續到5月，原因包括英國農民因為高能源成本而延後播種讓情況更糟糕。英國政府與產業界認為，西班牙與北非氣候惡劣是造成蔬果短缺的原因。

應投資永續蔬果生產

英國前農業部長尤斯蒂斯認為，蔬果短缺是源自於天氣事件的複雜因素，食物價格一直與能源價格密切相關，因烏克蘭戰爭而讓能源價格飆升。英國名廚湯瑪西娜認為，食物體制早已崩壞，她表示，外界應該對再生農業進行更多投資並利用技術支持農民轉往更永續的糧食生產方法。

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