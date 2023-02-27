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歐洲央行總裁：3月升息兩碼「理由充分」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行下月可能升息兩碼。歐新社
歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行下月可能升息兩碼。歐新社

歐洲央行總裁拉加德接受印度《經濟時報》訪問表示，歐洲央行很有可能會在下個月的會議上升息兩碼。

她說：「有充分理由相信，我們會在3月再升息50個基點。再那之後，再觀察，要看數據而定。」

歐元區核心育膨率沒有跟著總體通膨率減速，市場認為央行連續第二次升息兩碼，幾已成定局。歐元區物價走勢本周將有最新數據出爐，預計頑固的物價壓力難以自創紀錄高點回落。

拉加德說，歐洲央行將在必要時進一步提高借貨成本，使通膨「及時」回到2%目標，她說，「該做的就要做到。希望通膨不僅回到2%，還要保持在這個水準」。

上周五美國通膨數據意外強勁，可能被歐洲央行鷹派拿來當證據，強調決策者過早放手，通膨有捲土重來的風險。

通膨 歐元區 美國

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