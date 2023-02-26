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傳三星加大對印度投資 未來或涉及半導體工廠
集微網消息，三星電子正在印度大擧投資，該公司決定在印度生產下一代可折疊智能手機，使印度成為其智能手機的主要生產基地。
據韓媒Business Korea報導，目前三星電子在印度生產中低端智能手機，隨著印度成為全球智能手機市場的中心，該公司正在轉向本地生產系統，以維持世界第一大智能手機廠商的地位。
有分析認為，隨著美國對中國的出口限制措施，三星電子有可能轉移半導體生產基地。原因有二，一是美國限製向中國出口尖端半導體製造設備給三星電子西安NAND閃存工廠帶來了不確定性；二是美國現行的《晶片和科學法案》中有一項條款，即只有在中國或美國指定的其他國家十年內沒有對半導體進行額外投資，也沒有建設半導體設施的情況下，才能享受美國提供的稅收抵押政策。
該報導指出，盡管印度目前的半導體市場並不大，但其未來的巨大增長潛力受到了高度評價。另外，印度政府也積極要求三星電子考慮在印度建立半導體工廠。此前有消息稱印度可能會基於已經批準的100億美元的激勵計劃開啓第二輪行動，邀請企業在該國進行半導體晶片製造投資。
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