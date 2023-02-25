快訊

關東地區也有感…日本北海道發生規模6.1強震 震源深度僅60公里

少年遭囚禁被迫吞藥「連結」8女 只為幫IS生下一代戰士

客訴天天有…男子跑10家藥局領嘸藥拍桌大罵 社區藥師壓力好大

美國氮肥價格跌回俄烏戰前水準 玉米農樂開懷

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，在俄烏戰爭一周年之際，氮肥批發價格已跌到近兩年來最低，也就是回落到戰前水準。路透
最新數據顯示，在俄烏戰爭一周年之際，氮肥批發價格已跌到近兩年來最低，也就是回落到戰前水準。路透

最新數據顯示，在俄烏戰爭屆滿一周年之際，美國氮肥批發價格已跌到近兩年來最低，也就是回落到戰前水準。去年在戰爭爆發後苦於肥料價格飆漲的玉米農，因而笑逐顏開。

彭博資訊報導，根據Green Markets的數據，佛州坦帕無水氨（氨氣）現貨合約，24日結算價較前一周下跌25%，報每公噸590美元，為2021年7月以來最低價位。

在生產成本下降的情況下，作為全球基準的坦帕氨價格，自今年1月以來已慘跌近40%，有別於去年俄軍入侵烏克蘭後迭創新高的情況，玉米農去年也因肥料價格飆漲而縮減種植面積，進而加劇全球穀物短缺的情況，釀成數十年來最嚴重的糧食通膨

氨等氮肥的批發價格大幅下降，通常也代表零售價格將下跌，即便兩者發生的時間有落差。氮肥零售價格今年來已下跌近17%，由於肥料成本變低，料將幫助帶動美國玉米種植面積達到俄烏戰爭爆發以來的最高水準。

彭博行業研究分析師表示，如果歐洲天然氣的高庫存，促使更多氮肥生產商恢復營運，氮肥價格可能跌得更多。天然氣是氨等多數氮肥的主要原料。

俄烏戰爭 美國 通膨

延伸閱讀

陸發布對俄烏戰爭立場 星媒：避領土問題難落實和平

與布林肯不同調 拜登：不預期中國提供武器援俄

全球危機！俄烏戰爭讓歐戰回歸 「5個面相」改變世界

評／俄烏戰爭滿一周年 最怕聽到「無論多久」

相關新聞

庫克恐被踢出蘋果董事會 1月曾自願降薪3.3億元

集微網消息，據美國福克斯商業頻道報導，美國國家法律和政策中心(NLPC)單獨提交了兩份豁免申請，敦促蘋果公司股東反對將美國前副總統高爾和蘋果CEO提姆·庫克重新任命為董事會成員。據悉，蘋果年度股東大會

葉倫：抗通膨戰役「並非一條直線」

最新發布的數據顯示，美國1月通膨意外跳升，讓股市「嚇」跌。對此美國財長葉倫表示，這代表對抗通膨「不是一條直線」，還需要做...

美股本周創今年最大跌幅 通膨不退讓市場仍嫌股價偏高

美國股市周五下跌，一周跌逾2%，創下今年來最差單周表現。最新數據顯示通膨仍然頑強高漲，投資人逐漸領悟到聯準會（Fed）緊...

經濟放緩及通膨夾擊 愛立信全球裁員8500人

瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）今天宣布，將在全球分階段裁員8500人，作為削減成本計畫的一環

道指跌337點 今年最糟單周

在Fed首選的通膨指標顯示上月物價漲幅強於預期之後，美股大幅下跌，結束2023年最糟單周走勢。

美：2030年前打造2大晶片聚落

美國商務部長雷蒙多廿三日在喬治城大學演說表示，廿八日會開放晶片法的補貼申請，目標在二○三○年前，美國將擁有兩個包含供應鏈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦