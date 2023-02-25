美國氮肥價格跌回俄烏戰前水準 玉米農樂開懷

最新數據顯示，在俄烏戰爭屆滿一周年之際，美國氮肥批發價格已跌到近兩年來最低，也就是回落到戰前水準。去年在戰爭爆發後苦於肥料價格飆漲的玉米農，因而笑逐顏開。

彭博資訊報導，根據Green Markets的數據，佛州坦帕無水氨（氨氣）現貨合約，24日結算價較前一周下跌25%，報每公噸590美元，為2021年7月以來最低價位。

在生產成本下降的情況下，作為全球基準的坦帕氨價格，自今年1月以來已慘跌近40%，有別於去年俄軍入侵烏克蘭後迭創新高的情況，玉米農去年也因肥料價格飆漲而縮減種植面積，進而加劇全球穀物短缺的情況，釀成數十年來最嚴重的糧食通膨。

氨等氮肥的批發價格大幅下降，通常也代表零售價格將下跌，即便兩者發生的時間有落差。氮肥零售價格今年來已下跌近17%，由於肥料成本變低，料將幫助帶動美國玉米種植面積達到俄烏戰爭爆發以來的最高水準。

彭博行業研究分析師表示，如果歐洲天然氣的高庫存，促使更多氮肥生產商恢復營運，氮肥價格可能跌得更多。天然氣是氨等多數氮肥的主要原料。