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庫克恐被踢出蘋果董事會 1月曾自願降薪3.3億元

集微網／ 集微網
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

集微網消息，據美國福克斯商業頻道報導，美國國家法律和政策中心(NLPC)單獨提交了兩份豁免申請，敦促蘋果公司股東反對將美國前副總統高爾和蘋果CEO提姆·庫克重新任命為董事會成員。

據悉，蘋果年度股東大會將在3月10日召開。NLPC提交的申請中一份是反對高爾繼續擔任董事候選人。文件中指出，高爾不符合這一職位的資格，他的政治激進主義給蘋果公司帶來了聲譽風險。

高爾是蘋果任職時間最長的董事，2003年首次入選董事會。已故蘋果首席執行官喬布斯在當時的一份聲明中表示，「高爾為蘋果帶來了令人難以置信的知識和知識財富，他曾作為國會議員、參議員和我們的第45任副總統。」但是NLPC認為，現在是高爾下台的時候了。

NLPC提交的另一份文件則是反對重新提名CEO提姆·庫克進入董事會。此外，NLPC還發起了一項股東提案，要求蘋果更全面地披露其在中國開展業務的風險及其供應鏈的範圍。

此前外媒報導稱，庫克2023年薪酧目標將大減超40%，降至4900萬美元（約合人民幣3.3億元），主要是投資人反餽意見和庫克自己要求調整薪酬。4900萬美元的目標薪酬包括與2022年相同的300萬美元薪水和600萬美元獎金，以及價值4000萬美元（2022年是7500萬美元）的股權獎勵，實際總薪酬可能會根據公司的股票表現而波動。

蘋果日前在一份文件中表示，庫克今年的薪酬目標較去年減少了40%，今年將基於「股東反餽、蘋果的規模和績效、以及定於未來幾年相對於主要同行群體的80%和90%之間」。作為變化的一部分，授予庫克與蘋果業績掛鉤的股票單位百分比將從50%增加到的75%。



美國 議員 庫克

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