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葉倫：抗通膨戰役「並非一條直線」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國財長葉倫本周參加在印度舉行的G20財長會。美聯社
美國財長葉倫本周參加在印度舉行的G20財長會。美聯社

最新發布的數據顯示，美國1月通膨意外跳升，讓股市「嚇」跌。對此美國財長葉倫表示，這代表對抗通膨「不是一條直線」，還需要做更多努力。

葉倫此時在印度參加G20財長會，接受路透採訪時她駁斥一些關於聯準會（Fed）得讓經濟陷入衰退或失業率大幅上升才能打贏通膨戰役的論點。她始終認為，不須犧牲就業市場也可以降低通膨。

葉倫說：「我認為這份報告顯示，它不會是一條直線...通膨放緩不是一條直線。」她並補充道，通膨「仍是個問題」。

她也說，這只是一個數據，但核心通膨確實仍然高於聯準會的目標，「因此，還有更多工作要做」。但她表示，過去這一年，通膨已普遍回落，且這一趨勢應會繼續下去，因為與新冠疫情期間的高峰相比，房租仍持續向下，「我們認為通膨有理由在未來幾個月進一步下降，特別是因為住房在整體指數中的重要性」。

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