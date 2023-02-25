薛曼：希望習近平繼續維持台海現狀

美國副國務卿薛曼（Ｗendy Sherman）23日接受美國之音專訪表示，維持台灣海峽的和平穩定，符合全球利益，希望中國大陸國家主席習近平繼續維持台海現狀。

薛曼表示，美台有著強健的非官方關係；美國多次表示，任何人都不應該採取片面行動改變台海現狀，台海關乎全球利益，美國數十年來致力於維持台海和平穩定，美國現在還是會這麼做，希望習近平繼續維持台海現狀。

對於「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，薛曼表示，儘管美國從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無端的、預謀的、非法的以及恐怖的對一個主權國家的侵略吸取諸多經驗；面對不同國家、不同實體，美國會採取截然不同的做法；美國已從衝突中吸取教訓，但也無須過度看待。

薛曼表示，最為重要的是全球的聯盟夥伴關係，當全球團結一致就能獲得非凡成就，烏克蘭事件如此，她希望未來在台海議題上也是如此。