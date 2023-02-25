美通膨加速 市場預期今年Fed將升息到5.5%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國24日公布的1月個人消費支出（PCE）數據超強，全部都遠高於預估，顯示通膨有重新加速上升的風險，市場對今年Fed頂峰利率的預估隨之進一步上升。 美聯社
美國24日公布的1月個人消費支出（PCE）數據超強，全部都遠高於預估，顯示通膨有重新加速上升的風險，市場對今年Fed頂峰利率的預估隨之進一步上升。 美聯社

美國24日公布的元月個人消費支出（PCE）數據超強，通膨指標PCE整體平減指數、核心平減指數及超核心平減指數，全部都遠高於預估，尤其是年升率更出現翻升信號，顯示通膨有重新加速上升的風險，使市場對聯準會（Fed）今年的頂峰利率預估進一步上升。

聯邦資金利率期貨顯示，交易商現在更加預期，今年夏天的頂峰利率可能超過5.5%，亦即再上升3~4碼。

衍生性商品市場預期，利率達到5.5%的機率為40%，而一個月前市場排除此一可能性。

另外，一項最新研究顯示，為了遏制通膨，聯準會可能需要把利率上調到高達6.5％。這項研究也嚴厲批評聯準會最初對價格上漲的反應遲緩。

彭博資訊報導，五位華爾街經濟學家和學者24日在紐約舉行的會議上發表一篇論文，指出決策者的前景仍然過於樂觀，他們需要讓經濟遭受一些痛苦，才能讓價格得到控制。

這些作者在文中寫道：「我們的分析讓人懷疑聯準會是否有能力引導經濟實現軟著陸，即到2025年底讓通膨率回到2%的目標，同時不會出現輕度衰退。」

這份長達55頁的研究，包括一系列預測聯準會基準利率潛在路徑的模擬分析。這些模型顯示，2023年下半年，利率峰值不是在5.6％，就是在6％，甚至是6.5％。

聯準會 通膨 指數

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