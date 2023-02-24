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郭明錤：蘋果2025年推出入門款VR頭戴式裝置

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果公司（Apple）2025年將發布入門款和高階第二代混合實境（MR）頭戴式裝置。路透
知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果公司（Apple）2025年將發布入門款和高階第二代混合實境（MR）頭戴式裝置。路透

知名蘋果分析師郭明錤25日在部落格文章上表示，蘋果公司（Apple）2025年將發布入門款和高階第二代混合實境（MR）頭戴式裝置。

財經媒體CNBC報導，Apple尚未宣布甚至承認存在發布MR頭戴裝置的計畫。 但據彭博資訊報導，並最近表示蘋果計劃在6月發表首款MR頭戴裝置，亮相時間從約4月延後至6月。

據悉，這款最新產品的定價高達3,000美元，郭明錤的說法可能預示著更實惠版本的到來，將有助於蘋果吸引更大客群，這也表明蘋果可能會使用與其他產品線類似的策略。

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