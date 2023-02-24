郭明錤：蘋果2025年推出入門款VR頭戴式裝置

台積電去年12月在美國舉行移機典禮，董事長劉德音和總裁魏哲家陪同美國總統拜登參觀亞利桑那州廠區。在這片由仙人掌圍繞的荒漠中，除了有將要量產5奈米晶圓的廠房、產線與設備機台，還有一群來自台灣，大約30到40歲的工程師，以及他們的家人。 讓他們願意舉家離鄉背井赴美「淘晶」，台積電提供了哪些誘因？他們能因此拿到綠卡嗎？這些來自竹科的媽媽與孩子，遇到了哪些生活挑戰？他們至今，還開心嗎？

2023-02-24 17:45