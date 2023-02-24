二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

隨著勞力士等二手名表的價格滑落，精品集團歷峰（Richemont）旗下的中古名表銷售平台Watchfinder已降價約15%。

彭博資訊報導，在2021年接掌Watchfinder執行長的范德瓦爾說：「的確有些苦痛，我們幾個月前趨之若鶩的表款，如今供給已大幅提升。」

在2021年~2022年第1季，勞力士、百達翡麗、愛彼等熱門表款的價格空前飆漲，如今已大幅下跌，原因是受到經濟成長趨緩、利率升高、和加密貨幣崩跌的影響。

名表經銷商和投資人近幾個月於市場拋貨，根據名表價格指數WatchCharts的數據，勞力士迪通拿、百達翡麗金鷹、愛彼皇家橡樹等人氣最旺的名表，這12個月以來已跌價約24%。

范德瓦爾表示，Watchfinder的二手名表平均售價仍維持在7,000歐元（8,445美元），變動不大，儘管在價格修正後，買家以較低的價格入手較高階的腕表。

Watchfinder的總部設在英國，是舉世數一數二的二手名表賣家，也已擴展到其他歐洲國家以及美國和亞洲。該公司在倫敦、巴黎、日內瓦、慕尼黑、香港、紐約均設有實體門市，得以掌握名表市場的需求變化。