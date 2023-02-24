快訊

中鋼特別股每股配發1.4元 普通股紅利每股1元

搶先中央！竹北市大手筆發每人6千元 領取3方式出爐

本土+13137連3周下降 羅一鈞：校園口罩鬆綁3/6有望上路

日央行總裁提名人植田和男 聽證會發言五要點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行總裁提名人植田和男周五出席國會的提名確認聽證會。歐新社
日本央行總裁提名人植田和男周五出席國會的提名確認聽證會。歐新社

日本銀行（央行）總裁提名人植田和男周五（24日）在國會的提名確認聽證會上回應議員提問，有五大要點如下：

1、央行如果達成且能維持通膨率2%的目標，貨幣政策將正常化。其中包括大量買進的日本公債會在達標後減持。植田說：「價格趨勢前景如再看到明顯改善，我們不可避免必須考慮檢討殖利率曲線控制，或朝政策正常化方向邁進。」

2、植田贊同現任總裁黑田東彥的政策表示，就目前而言，央行應該繼續實施貨幣寬鬆政策。

3、他說，最新通膨數據很可能是峰頂，近來通膨率攀升是受成本推動而非因為基本面需求強勁改善。1月剔除新鮮食品的消費者物價指數年增4.2%，是1981年來最高。

4、他被問到日本央行去年12月意外調整殖利率曲線控制政策時表示，央行應與金融市場充分溝通，但無法完全避免意外，因為政策決定是基於最新狀況。

5、整體而言，意外不多，市場反應也很溫和。在植田指出央行目前政策合宜後，債券期貨走高，而日圓回吐小幅漲勢至幾無變動。

日本央行 通膨 植田和男

延伸閱讀

光寶科（2301）合理價70元…殖利率6％多！ 專家：電子類股第一檔上巿

升息趨緩…債券ETF上百檔怎選？穩定季配息又能資本利得就選「它」

美眾院中國委員會28日首場聽證會 聚焦中共威脅

聯電殖利率逾7% 法人建議「中立」投資評等

相關新聞

全球頂尖投資人押注美元盛極而衰 進入結構性貶值趨勢

在美元飆升以現代少見的方式干擾全球經濟後，一些世界頂尖的投資人都正在押注，美元匯率狂飆期已告終，進入多年跌勢的開端。

東南亞三國 爭取比亞迪前往設EV廠

菲律賓貿易部副部長魯道夫（Cederino Rodolfo）表示，菲律賓、越南和印尼都在爭取全球第二大電動車生產商比亞迪...

日央行總裁提名人植田和男 聽證會發言五要點

日本銀行（央行）總裁提名人植田和男周五（24日）在國會的提名確認聽證會上回應議員提問，有五大要點如下：

葉倫：將在「適當時機」恢復美中經濟會談

在中國大陸持續大賣美國公債、以及華府警告中國大陸可能違反對俄羅斯的相關制裁之際，美國財政部長葉倫表示，會在「適當時機」恢...

韓聯社：南韓公司在大陸的先進晶片生產 美可能設限

韓聯社報導，美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）周四說，美國可能限制南韓公司在中國...

美國要創建至少兩個先進晶片聚落 太依賴台灣是弱點

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）23日表示，美國將以晶片法的530億美元資金，在2030年之前於美國創建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦