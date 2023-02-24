日央行總裁提名人植田和男 聽證會發言五要點

日本銀行（央行）總裁提名人植田和男周五（24日）在國會的提名確認聽證會上回應議員提問，有五大要點如下：

1、央行如果達成且能維持通膨率2%的目標，貨幣政策將正常化。其中包括大量買進的日本公債會在達標後減持。植田說：「價格趨勢前景如再看到明顯改善，我們不可避免必須考慮檢討殖利率曲線控制，或朝政策正常化方向邁進。」

2、植田贊同現任總裁黑田東彥的政策表示，就目前而言，央行應該繼續實施貨幣寬鬆政策。

3、他說，最新通膨數據很可能是峰頂，近來通膨率攀升是受成本推動而非因為基本面需求強勁改善。1月剔除新鮮食品的消費者物價指數年增4.2%，是1981年來最高。

4、他被問到日本央行去年12月意外調整殖利率曲線控制政策時表示，央行應與金融市場充分溝通，但無法完全避免意外，因為政策決定是基於最新狀況。

5、整體而言，意外不多，市場反應也很溫和。在植田指出央行目前政策合宜後，債券期貨走高，而日圓回吐小幅漲勢至幾無變動。