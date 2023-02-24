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韓聯社：南韓公司在大陸的先進晶片生產 美可能設限

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）。擷自YouTube@CNAS
美國商務部副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）。擷自YouTube@CNAS

韓聯社報導，美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）周四說，美國可能限制南韓公司在中國大陸生產的先進半導體水準，以免先進技術落入敵手。

艾特特偉斯參加華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的論壇，被問到南韓半導體商去年10月7日獲得持續在大陸生產其產品的一年期許可，到期時會如何處理時表示，「可能對他們在中國大陸的成長程度設限」，那些公司會被要求停留於「所在層級」或「那個範圍的某個地方」。

他強調保護先進技術並限制此類技術落入敵手的重要性：「我們處在技術驅動軍力的世界。半導體是這些技術的核心。來自對手的威脅必須被擋住，否則，威脅會指向我們。」

艾斯特偉斯說，美國與南韓半導體生產商進行「深度對話」，以協助降低對他們在陸業務的潛在損害。

半導體 美國 南韓

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