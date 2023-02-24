垃圾債交易員辭職闖盪幣圈 投資「無聊猿」NFT獲利700%

前巴克萊債券交易員Ovie Faruq和Mike Anderson賣掉了一系列促使他倆離開銀行圈、轉戰非同質化代幣（NFT）的數位藝術收藏品，獲利估計高達七倍。

根據OpenSea的交易數據，兩人本周以單價78.08-78.18以太幣，賣出72個「無聊猿游艇俱樂部」的NFT，總價相當於925萬美元（約台幣2.83億元），以最初投資114萬美元左右計算，獲利至少700%。

NFT是一種通常使用太坊區塊鏈、交易貨幣是以太幣的數位藝術，2022年初在市場狂熱期時，價值飆升，但後來大跌。今年風險資產上漲推動比特幣飆升超過40%，為交易創造了一個機會窗口，機會也許稍縱即逝，尤其是在聯準會持續升息之際。

Faruq接受彭博資訊訪問時說：「我們倆人擔任高收益債券交易員都超過10年，深知流動性存在時，必須把握時機，落袋為安，雖然感覺上還有流動，但其實這仍然是一種流動性不高的資產。」

根據OpenSea，自周三以77.4以太幣成交以來，「無聊猿游艇俱樂部」NFT的底價下跌約2%。彭博及CoinGecko的數據顯示，在2022年5月1日市場頂峰時，這套系列收藏的價值超過3,000萬美元。

Faruq表示，他和Anderson仍然是無聊猿游艇俱樂部NFT創造者Yuga Labs的種子投資人，並擁有其他Yuga Labs的資產，例如猿幣（ApeCoin）。

他們會繼續開發為新進入者提供幣圈情報的研究平台Degenz。Faruq和Anderson於2021年12月雙雙離開巴克萊，那是他們開始收集NFT後快一年時。