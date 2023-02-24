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桑默斯：美經濟應小心墜崖風險 小摩CEO：前頭有可怕事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國前財長勞桑默斯表示，經濟極難解讀，應警惕墜崖風險。路透
美國前財長勞桑默斯表示，經濟極難解讀，應警惕墜崖風險。路透

美國前財長勞桑默斯周四表示，一些令人擔憂的訊號顯示經濟活動可能急劇下滑，但其他指標強勢，預示前景存在不確定性。同日，摩根大通執行長戴蒙說，美國經濟存在待克服的障礙。

桑默斯參加彭博電視節目Wall Street Week時指出，「美國的經濟極難解讀。大家對當前經濟的強勁表現可能有點過度解讀，一兩季之後的情況可能會非常不同。」

近期指標顯示2023年年初以來經濟表現強勁，就業成長、零售銷售和服務業活動在1月均加速。上月CPI與前一個月相比的漲幅回升。

哈佛大學教授兼彭博電視付費撰稿人桑默斯稱同步指標「看起來非常強勁」，但「多項領先指標比較令人不安」。令人擔憂的跡象包括：庫存「相較於銷售似乎正在增加」； 企業正「公布對訂單的疑慮」；企業部門員工人數似乎較其「產出水準」為高；「消費者的存款正在耗盡，儲蓄率低」。

桑默斯說：「當你稍微往前看一點，就會發現有些事令你擔心出現類似威利狼（Wile E. Coyote）的情況。」他指涉的是卡通人物自懸崖邊摔落。他認為，考慮到不確定性，聯準會官員必須「保持機警和靈活」。

他重申，美國缺乏在失業率跌破4%而通膨率超過4%時成功避免經濟衰退的例子。他說：「這是一個有力的歷史真相，我認為這與當前的形勢相關。」

美國最新的失業率是3.4%，1月消費者物價指數年增6.4%。

另外，摩根大通執行長戴蒙周四接受CNBC採訪時表示，「美國經濟目前表現很好，消費者有不少的錢，他們正在消費，就業機會也很多，但前頭還有一些可怕的東西」，儘管仍在存在「軟著陸」的機會。

他說，經濟走向的不確定性比以往更嚴重，他列舉的經濟障礙包括聯儲會的量化緊縮、中國大陸、俄烏戰爭、石油、天然氣等。他預測聯準會將不得不停止升息，但最終可能會為了遏制通膨而必須再次調高利率。

他上月預測有50%的機率，聯準會升息到大約5%，另外50%會升到6%。

經濟衰退 美國 聯準會

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