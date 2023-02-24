快訊

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

又在北高雄！富邦攜手國揚集團 高雄將有第3家漢神百貨

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

日銀總裁提名人植田：維持超寬鬆政策依然適當

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日銀總裁提名人植田和男24日出席國會提名聽證會。路透
日銀總裁提名人植田和男24日出席國會提名聽證會。路透

日本核心通膨率依然居高不下之際，日本銀行（央行）總裁提名人植田和男24日出席國會提名聽證會時表示，通膨要達到日銀的目標需要時間，維持刺激措施仍屬適當。

植田24日首度出席參議院提名聽證會，全球投資人與日銀觀察家都正緊盯他的發言，關注是否暗示他的政策傾向。

植田說，通膨還沒持續而穩定地達到日銀的2%目標，維持超寬鬆貨幣政策依然適當，近來通膨上漲主要是由原物料進口成本激增帶動，而非強勁的國內需求，「預先針對需求帶動的通膨採取行動，但不立刻回應供應驅動的通膨，是標準的作法，否則日銀將藉由緊縮貨幣政策，讓需求降溫、惡化經濟、從而壓低物價」。

他說：「日本的趨勢通膨可能逐步上漲，但通膨要持續而穩定地達成日銀的2%目標，將需要一些時間。」「刺激措施確實帶來多種副作用，但日銀目前的政策仍是達成2%通膨率的必要且適當工具。」

日相岸田文雄提名植田，接替將在4月8月任期屆滿的日銀總裁黑田東彥，出乎市場意料。植田兩年前仍擔任日銀理事，若人事案經批准，將是首位學者出身的日銀總裁。由於執政聯盟在參眾兩院都擁有多數席次，這項人事預料將獲通過。

儘管植田發布上述看法，日圓兌美元匯率24日盤中仍挺升0.2%，報134.50日圓。彭博資訊上周訪調經濟學家的結果顯示，70%受訪者預測日銀將在7月前採取緊縮措施，一些經濟學家提出日銀可能在3月微調殖利率曲線管控（YCC）政策的風險，因為黑田將卸任，藉此讓植田有更多政策迴旋空間。

24日公布的數據顯示，日本1月核心通膨率達到4.2%，為日銀2%目標的兩倍多，再創1981年以來新高，凸顯植田眼前的挑戰。 日本上月核心通膨率攀升，是因飯店價格的拖累幅度縮小、汽車保險費用提高。

不過，許多經濟學家認為，日本通膨加速之勢將在2月停滯，因為岸田政府緩和物價措施的影響開始顯現。蓬勃經濟學家預估，2月核心通膨年升率將為3.1%，但還是遠高於2%目標。

通膨 日本

延伸閱讀

葉倫：全球經濟已見改善

台灣人錢賺多少都瘋遊日本 年收低於75萬占刷卡比七成

兼差搶錢力抗通膨！連鎖家電業務另兼3職 月入多12k

通膨景氣無法兼顧陷兩難 3月是否升息？央行理事說話了

相關新聞

日銀總裁提名人植田：維持超寬鬆政策依然適當

在日本核心通膨率依然居高不下之際，日本銀行（央行）總裁提名人植田和男24日出席國會提名聽證會時表示，通膨要達到日銀的目標...

AI熱的大贏家 輝達不到兩個月市值膨脹逾2,200億美元

人工智慧（AI）熱潮使得總部在加州聖塔克拉拉的輝達（Nvidia）成為大贏家，至少從股價漲幅來看是如此。這家晶片製造商周...

日媒：台積電將向日本第二座廠投資逾1兆日圓

彭博資訊引述日刊工業新聞（Nikkan Kogyo）報導指稱，台積電（2330）計劃在日本南部熊本縣興建第二座工廠，總投...

經濟是衰退還是軟著陸？ 要看全球央行抑制通膨力道

我們現在正處衰退之中嗎？這是一個奇怪的問題。我們怎麼可能不知道是否處於衰退之中？這有點像在問「你現在難過嗎？」如果真的難過，自己會沒有感覺嗎？ 經濟衰退是指經濟規模變小，即生產的東西減少：筆記型電腦、卡車、拿鐵咖啡和理髮次數減少。通常當這種情況發生時，你會有感覺，因為很多人被解雇，企業倒閉，一切都開始大減價。 但現在的情況並非如此。目前的數據反映出一些截然不同的現象。其中有些直接指向經濟衰退，有些則偏向「軟著陸」情景。經濟學家的意見十分分歧。

台積電ADR結束連五日跌勢 溢價5.57%

台積電ADR周四上漲3.74%，收在90.08美元，結束波克夏公布上季大砍台積電ADR持股後連續五日的跌勢，較台北交易價...

標普500指數結束連四跌 輝達因人工智慧熱觸10個月最高

美國股市周四在震盪交易中收高，標普500指數結束連四日的跌勢，投資人努力思考利率政策可能對美國經濟產生的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦