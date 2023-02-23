曾自稱「不愛喝啤酒」 比爾蓋茲買進海尼根股權

比爾蓋茲上周取得海尼根控股公司3.8%的股權，儘管這位微軟創辦人曾說，他並不是特別喜歡喝啤酒。

荷蘭金融市場管理局表示，蓋茲在2月17日，以逾9億美元的價格，從墨西哥食品商FEMSA手中，取得海尼根啤酒控制股東海尼根控股公司3.8%的股權。

另一項申報文件也顯示，FEMSA已出清對海尼根的持股，把公司持有上的1,800萬股全數出售，蓋茲承接了其中的1,080萬股，市值約8.8億歐元（逾9億美元），跨過需申報的門檻。

在2018年，蓋茲於網路論壇Reddit「問我任何事」的網路文字互動中提到，並不是特別喜歡喝啤酒，他說：「當我在看棒球時，只會喝點淡啤酒，與其他喝酒的人享受當下氛圍，抱歉讓啤酒愛好者失望了」

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