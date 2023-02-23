馬斯克推薦投資三種「實體資產」 高通膨下仍有好績效

億萬富豪馬斯克在去年通膨首次達到40年新高時，曾發過一串推文，建議跟隨者在高通膨時代應該擁有那些「實體資產」。他說，在高通膨時代下，實體資產通常是最安全的投資。

房地產

馬斯克表示，在高通膨時代下，房地產基本上表現都很好；儘管價值會有所波動，但這些資產在所有經濟環境下都能提供穩定的現金流。

耗盡財產去買一棟房地產對多數投資人來說或許不是目前最可行的選項，但投資人也可以選擇購入分拆成多份股票後的一部分房地產股份。

投資人可以只花100美元就買進出租房地產的部分股份，或是投資一些成長快速城市的多戶式房地產和商用房地產。

藝術品

藝術品一直是許多世代的熱門儲存財富方式，過去25年的績效表現一直高於標普500指數，且在通膨率至少3%以上的期間，平均報酬率仍高達23.2%。

雖然這類型的投資過去通常只有超級富豪才有辦法做到，但現在散戶投資人可透過購買高價作品股份，或投資藝術基金參與投資。

葡萄酒

在通膨躍漲之際，Liv-ex佳釀1000指數去年創下歷來數一數二強表現；這個指數追蹤全世界1,000款精品葡萄酒，雖然今年至今下跌0.8%，但過去12個月上漲了8.4%。

散戶投資人現在已可透過購買系列酒款的證券化股份投資這個市場，或是透過投資平台買賣單瓶酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康