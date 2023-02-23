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難得看法相近！經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

美國前財政部長桑默斯在通膨與經濟展望方面，看法常與2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼相左，但兩人都認為人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。

桑默斯在預定24日播出的彭博電視「華爾街一周」（Wall Street Week）節目上，提及他對AI未來演進的看法時說：「據我猜測，未來十年之內，我們所有人，或多或少都將倚賴ChatGPT的某個後代」。

ChatGPT是去年底研究公司OpenAI推出的聊天機器人程式，一推出便在科技圈引起轟動，因為這款AI程式能以自然語言與真人進行對話，回應問題或要求的答覆既清楚，甚至富含資訊。

紐約時報專欄作家克魯曼表示，ChatGPT凸顯出AI已有長足進步，很可能帶來「重大經濟震撼」，尤其許多白領工作者的飯碗可能受到影響。

克魯曼說，這股經濟震撼究竟是好是壞，此刻尚未完全明朗化，一方面可能提高生產力，但另方面也可能造成一些知識工作者承受失業痛苦。政府應儘早謀求對策，以限縮這種痛苦。

AI ChatGPT 美國 華爾街

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