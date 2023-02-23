美國財長葉倫：全球經濟較幾個月前的預期有所改善

美國財政部長葉倫23日在印度班加羅爾表示，全球經濟當前的情況比許多人幾個月前預測有所改善，呼應國際貨幣基金（IMF）的最新預測，凸顯出全球經濟前景的基調已與去年10月各國決策官員舉行會議時有所轉變。

G20財長會議22至25日在印度舉行，根據葉倫事先預備的演講稿，她說「我們面臨的挑戰是真實的，未來總是不確定的。但自去年秋天大家齊聚一堂以來，前景已有所改善」。她注意到全球通膨下降的跡象，但強調還有很多工作要做。

她還說，美國將「在適當時候」恢復與中國就經濟問題進行討論，兩國之間的溝通對世界其他地區很重要。

IMF幾周前表示，看到全球經濟的轉折點，並上修成長展望，這是一年來第一次。

葉倫還指出，美國經濟富有韌性，過去幾個月總體通膨有所緩和，勞動力市場也依然強勁。