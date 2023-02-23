快訊

內蒙古煤礦坍塌事故：中國「劣跡黑坑」的害命悲劇？

「疫苗+1」3月6日上路！三對象適用 一對象不要來打

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

裁員、降薪後，英特爾宣佈將季度股息削減66%

集微網／ 集微網

集微網消息，據華爾街日報報道，英特爾正試圖平衡激進擴張計劃的財務影響與近期需求下滑帶來的沖擊，表示將削減股息以保存現金流。

英特爾在一份新聞稿中宣佈，它將把季度股息削減至每股12.5美分，較之前的36.5美分下降66%。英特爾表示，每年將股息支出減少三分之二至50美分，以在當前經濟不確定時期進行投資以實現自身轉型，這一股息達到了自2007年以來當時為45美分後的最低水平。

英特爾CEO基辛格（Gelsinger）在與分析師的會議上表示，由於第四季度自由現金流“低於我們的警戒線”，股息將減少。“最高股息支付者不應同時是最高資本投資者，”基辛格說。目前英特爾正在尋求在未來幾年耗資超過1000億美元的工廠擴建。

英特爾首蓆財務官David Zinsner曾表示，該公司將謹慎分配資本，同時致力於提供有競爭力的股息。

英特爾股價周三下跌2.3%。基於周二收盤價26.06美元，新股息率的年收益率約為1.92%，低於5.6%。英特爾表示，首次減少的股息將於6月1日支付給5月7日創紀錄的股東。

不久前英特爾發佈2022年Q4和全年財報，Q4營收狂跌1/3，創下2017年以來季度收入新低。英特爾27日股價收跌6.41%，市值蒸發約80億美元（約合人民幣542億元）。

因收入和利潤快速下降，英特爾宣佈了裁員，並表示正計劃削減整個公司的管理層薪酧，基辛格的基本薪酧將調降25%，英特爾執行領導團隊的基本薪酧將調降15%。

英特爾的目標是今年削減30億美元的成本，到2025年底將削減多達100億美元。

此外，英特爾重申了其悲觀的第一季度營收預測，收入在105億美元至115億美元之間，降幅高達43%。其預期調整後每股虧損15美分，這將是該公司至少30年來首次連續虧損。

（校對/趙月）

華爾街日報 高股息 競爭力

延伸閱讀

Fed續抗通膨 史指連跌4日

英特爾 傳延後下單台積3奈米

英特爾發表桌上型工作站處理器 挽救市占下滑

英特爾又投資越南33億美元？胡志明市官網說了又撤

相關新聞

裁員、降薪後，英特爾宣佈將季度股息削減66%

集微網消息，據華爾街日報報道，英特爾正試圖平衡激進擴張計劃的財務影響與近期需求下滑帶來的沖擊，表示將削減股息以保存現金流。

日經：蘋果找上立訊幫忙開發AR裝置 鴻海助開發第二代

日經亞洲報導，蘋果公司正藉助中國大陸供應商立訊精密的力量，來幫助開發外界期待已久的擴增實境（AR）裝置，這代表蘋果首度仰...

美今公布晶片法補貼辦法 考驗美國能否扭轉半導體外流

拜登政府本周正式啟動規模530億美元的晶片法，將考驗美國政府能否扭轉國內半導體業的外流趨勢。

馬斯克手抱兒子接待州長 宣布加州是特斯拉全球工程總部

馬斯克即使已將特斯拉的總部遷往德州，但並未完全「撤出」他時有批評的加州。他在22日表示，將在加州帕羅奧圖建立「全球工程總...

連兩年漲價 SpaceX再提高部分用戶的星鏈服務價格

華爾街日報報導，SpaceX正在調漲對部分「星鏈」（Starlink）衛星聯網服務用戶的費用，將是連續第二年提高對一些用...

Fed重量級官員威廉斯：2%通膨目標對平抑物價至關重要

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，美國央行未來幾年繼續致力於實現2%的通膨目標至關重要，並強調貨幣政策必須使供需達到更好的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦