裁員、降薪後，英特爾宣佈將季度股息削減66%

集微網消息，據華爾街日報報道，英特爾正試圖平衡激進擴張計劃的財務影響與近期需求下滑帶來的沖擊，表示將削減股息以保存現金流。

英特爾在一份新聞稿中宣佈，它將把季度股息削減至每股12.5美分，較之前的36.5美分下降66%。英特爾表示，每年將股息支出減少三分之二至50美分，以在當前經濟不確定時期進行投資以實現自身轉型，這一股息達到了自2007年以來當時為45美分後的最低水平。

英特爾CEO基辛格（Gelsinger）在與分析師的會議上表示，由於第四季度自由現金流“低於我們的警戒線”，股息將減少。“最高股息支付者不應同時是最高資本投資者，”基辛格說。目前英特爾正在尋求在未來幾年耗資超過1000億美元的工廠擴建。

英特爾首蓆財務官David Zinsner曾表示，該公司將謹慎分配資本，同時致力於提供有競爭力的股息。

英特爾股價周三下跌2.3%。基於周二收盤價26.06美元，新股息率的年收益率約為1.92%，低於5.6%。英特爾表示，首次減少的股息將於6月1日支付給5月7日創紀錄的股東。

不久前英特爾發佈2022年Q4和全年財報，Q4營收狂跌1/3，創下2017年以來季度收入新低。英特爾27日股價收跌6.41%，市值蒸發約80億美元（約合人民幣542億元）。

因收入和利潤快速下降，英特爾宣佈了裁員，並表示正計劃削減整個公司的管理層薪酧，基辛格的基本薪酧將調降25%，英特爾執行領導團隊的基本薪酧將調降15%。

英特爾的目標是今年削減30億美元的成本，到2025年底將削減多達100億美元。

此外，英特爾重申了其悲觀的第一季度營收預測，收入在105億美元至115億美元之間，降幅高達43%。其預期調整後每股虧損15美分，這將是該公司至少30年來首次連續虧損。

（校對/趙月）