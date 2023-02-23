日經：蘋果找上立訊幫忙開發AR裝置 鴻海助開發第二代

日經亞洲報導，蘋果公司正藉助中國大陸供應商立訊精密的力量，來幫助開發外界期待已久的擴增實境（AR）裝置，這代表蘋果首度仰賴「紅鏈」來發展一款新品的首代產品。報導還說，鴻海也正參與協助蘋果開發價格較便宜的第二代AR裝置。

日經報導引述五位知情人士的說法指出，立訊已經接管在上海的AR開發團隊，該團隊先前屬於台灣的和碩。

對大陸科技供應商來說，立訊參與蘋果第一代新款產品是個里程碑。數十年來，蘋果一直仰賴鴻海等台廠協助開發新產品線的第一代產品。在蘋果決定仰賴立訊這樣的大陸供應商之際，正值美中科技緊張局勢升高，對蘋果仰賴大陸供應鏈的檢視提升。

和碩是首家幫助蘋果開發AR裝置的供應商，但在這方面的合作斷斷續續持續了四年。一名知悉情況的供應鏈主管對日經亞洲表示，和碩多年來生產微軟的Hololens混合實境（MR）頭戴裝置，但對蘋果的AR計畫變得抱持懷疑態度，並且逐步退出該計畫，轉而聚焦車用與伺服器等其他應用。

四名消息人士說，鴻海也正協助蘋果的AR計畫，將同時投入開發價格較便宜的第二代AR裝置。兩名知情人士透露，鴻海聚焦於自動化量產與改善生產表現，以便協助蘋果降低整體成本。

蘋果對AR有高度期望，動用全面的供應鏈來完善其裝置。三名消息人士說，蘋果選中台積電和Sony為其AR裝置開發Micro OLED顯示器。日經先前曾報導，顯示器的部分開發工作室在蘋果位於龍潭的秘密研發基地進行。

微顯示器建立在經過特定顯示器鍍膜程序的晶片基礎上，這種顯示器技術被用於軍事護目鏡且非常昂貴。每個微型顯示器售價150美元，而一個AR裝置需要一對這種螢幕。相較下，6.1吋iPhone 14使用的OLED顯示器成本約55至60美元。

報導說，知情人士透露，依照目前的發展，一片12吋晶圓只能生產幾十顆這類微顯示器。根據分析師和產業主管估算，這樣的顯示器技術和晶片可能使蘋果的AR裝置零售價格高達3,000至5,000美元。

日經亞洲說，蘋果、台積電、Sony、和碩與鴻海拒絕置評，立訊則未回應。