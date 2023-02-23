Google量子糾錯新技術 登上美國「自然」科學期刊

Google近年積極發展比傳統電腦更強大的量子電腦技術，最新里程碑是首次透過實驗性證明，可以增加量子位元（qubits）來降低錯誤率，這項新進展今天獲得美國知名科學期刊「自然（Nature）」發表。

量子（quantum，不可再分割的最小單位）運算是以量子力學特性為基礎所建立的技術，因此量子電腦在解決傳統電腦難以處理或不可能解決的難題方面相當有潛力，像是找出可用來製造新藥物的分子、使用更少的能源來生產肥料、以更環保的方式來設計電池或核融合反應技術。

Google暨Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）今天在官方部落格發文說，在量子運算中，量子位元是量子資訊的基本單位，可以呈現超越傳統電腦0和1編碼且更豐富的狀態。

Google的突破在於大幅改變操作量子電腦的方式，不再逐一處理量子處理器上的物理量子位元，而是將一組量子位元視為一個「邏輯量子位元」。

他說，量子電腦是透過量子演算法（一種精密的計算方式）來操作量子位元，困難點在於量子位元非常敏感，即使是雜散光也會導致運算錯誤，而且隨著量子電腦持續發展，這項問題變得愈來愈難處理，可能產生重大影響，因此需要量子糾錯（quantum errorcorrection）。

皮查伊強調，量子糾錯被認為是打造錯誤率夠低、能實際用於運算的大規模量子電腦的唯一方式。相較於在單一量子位元上進行運算，Google的做法是在邏輯量子位元上進行，透過將量子處理器上的大量物理量子位元編為一個邏輯量子位元，希望能夠降低錯誤率，以實現有用的量子演算法。

為了發揮量子技術的最大潛力，皮查伊指出，Google必須達成更多技術里程碑，像是在數千個邏輯量子位元維持低錯誤率。前方還有很長的一段路要走，技術上的幾個部分將需要調整改進，像是低溫控制、電子控制，以及量子位元的設計和材料選擇等，隨著這些發展，大規模量子電腦的願景將更加清晰。